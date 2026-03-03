River Plate hizo oficial la contratación de Eduardo “Chacho” Coudet como nuevo director técnico del primer equipo, en reemplazo de Marcelo Gallardo, quien presentó su renuncia tras una serie de malos resultados en el inicio de la temporada.

El anuncio fue confirmado por el presidente del club, Stefano Di Carlo, quien adelantó que la presentación oficial se realizará este miércoles a las 11:45 en el Salón Auditorio del Estadio Monumental, con conferencia de prensa incluida.

“Queríamos que fuera alguien de la casa”, expresó el mandatario en diálogo con ESPN, dejando en claro que la identidad riverplatense fue un factor determinante en la elección.

Día, hora y lugar de la presentación de Coudet en River

Fuentes del club confirmaron que el acto oficial se desarrollará:

📅 Miércoles

🕦 11:45 horas

📍 Salón Auditorio del Estadio Monumental

Si el cronograma de vuelos se respeta, el Chacho arribará al país en la madrugada del miércoles en el vuelo AR1133, cerca de las 4 AM, tras partir desde Madrid rumbo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Luego de la conferencia y las fotos protocolares con los colores que supo defender como futbolista, el flamante DT se trasladará nuevamente al predio de Ezeiza para comandar su primer entrenamiento a las 16 horas, tras el descanso del plantel luego del empate 1-1 en Mendoza frente a Independiente Rivadavia.

El contrato y el acuerdo con Alavés

Coudet, de 51 años, firmará contrato con River hasta diciembre de 2027. Su vínculo con el Deportivo Alavés vencía en junio, pero el club de Núñez acordó un resarcimiento económico cercano al millón de euros para concretar la salida anticipada.

Las negociaciones se aceleraron tras una reunión virtual entre Di Carlo, el manager deportivo y el asesor Leonardo Ponzio, junto al representante del entrenador, Christian Bragarnik.

En su paso por el conjunto español, donde asumió en diciembre de 2024, dirigió 55 partidos, con un saldo de 17 triunfos, 16 empates y 22 derrotas.

La carta de despedida de Coudet al Alavés

Tras oficializarse su salida, el técnico publicó una carta dirigida a los hinchas del club español: “He respetado y trabajado el 100% de mi capacidad y hoy toca tomar una decisión que siento que es una gran oportunidad y espero que no vean como una falta de respeto”.

Además, destacó la estructura institucional del club al señalar que “el Alavés cuenta a nivel institucional con gente muy trabajadora, con un gran dueño, con una gran directiva y con trabajadores en el día a día que son muy importantes y que logran que este club se sostenga en Primera División”.

Coudet dejó en claro que su decisión responde a una oportunidad profesional única: volver a River, el club donde vivió algunos de los momentos más importantes de su carrera.

Cuándo debutaría Chacho Coudet en River

El estreno oficial del entrenador podría producirse el 12 de marzo en Parque Patricios ante Huracán, por la décima fecha del Torneo Apertura 2026.

La novena jornada, en la que River debía recibir a Atlético Tucumán en el Monumental, fue postergada para mayo debido a un paro del fútbol argentino.

Así, el Chacho tendrá algunos días para trabajar con el plantel antes de su primer desafío oficial.

El paso de Chacho Coudet como futbolista de River

La historia de Coudet con River no es nueva. Su etapa como jugador se dividió en dos ciclos:

📆 1999–2002

📆 2003–2004

Durante esos años disputó 146 partidos, convirtió 22 goles y ganó cinco títulos locales:

Apertura 1999

Clausura 2000

Clausura 2002

Clausura 2003

Clausura 2004

Como volante por derecha, con la camiseta número 8, se destacó por su despliegue, precisión en los centros y fuerte personalidad dentro del vestuario. Fue considerado el “alma” del grupo en una etapa dorada del club.

También dejó anécdotas inolvidables, como aquella broma en una concentración en la que, tras ser mojado por sus compañeros, utilizó un matafuegos como revancha y terminó afectando accidentalmente la visión del delantero Esteban “Bichi” Fuertes.

Un nuevo ciclo con ADN riverplatense

La llegada de Eduardo Coudet marca el inicio de una nueva etapa para River Plate. Con pasado glorioso en el club y experiencia internacional reciente, el Chacho asume el desafío de reencauzar el rumbo deportivo del equipo y devolverlo a los primeros planos.

“Siento que es una gran oportunidad”, expresó el entrenador. Ahora, el Monumental volverá a recibirlo, esta vez desde el banco de suplentes, con la misión de escribir un nuevo capítulo en la historia millonaria.