En reunión del Consejo Directivo de la Liga de Fútbol sur del pasado lunes por la noche, se resolvió dar inicio a los torneos oficiales el día 15 de marzo, debido a que si bien en un principio estaba previsto para el próximo fin de semana del 7 y 8 de marzo, la disposición de AFA relacionada con el paro del fútbol, afectó dicho tramite, por lo que en reunión del consejo se estipuló dar inicio el día 15.

Luego de esta confirmación, se trabajó también en el fixture del torneo donde ya se estipuló la primera fecha del mismo que en primera división constará de cuatro partidos, quedando libre en la ocasión el equipo de Hispano Americano, mientras que la apertura será en cancha de Defensores del Carmen, donde el local recibirá la visita de Unión Santacruceña.

Este encuentro dará inicio al torneo que lleva como nombre “René Peneca Muñoz” por lo que se estima que podría haber un acto recordatorio antes del inicio del encuentro, mas allá de que en cada partido de esta primera fecha se realice un minuto de silencio en recordación del reconocido técnico y jugador que falleciera hace pocos días.

El segundo encuentro enfrentará a Boca Río Gallegos con Unión Petroleros Privados (UPP), un encuentro que pondrá de manifiesto el estado en que se encuentran los planteles de ambas instituciones para encarar este nuevo camino, mientras que el tercer encuentro pondrá frente a frente a dos de los principales rivales del fútbol local cuando el Atlético Boxing Club enfrente a Escorpión FC.

Finalmente el equipo que dirige ahora Carlos “Pachín” Padín con los bancarios, enfrentará a Ferrocarril que camina de la mano de Eduardo Belmonte, responsable técnico del equipo ferrocarrilero que empieza el año enfrentando a un equipo fuerte como Bancruz.

Con Hispano libre en ésta primera fecha, los celestes de la calle Alberdi podrán especular con sus rivales para ver como esta el nivel de propios y extraños, por lo que este comienzo tiene mucho de observación de todos lados, máxime cuando ha habido trascendentes cambios de jugadores en la mayoría de los equipos.

En cuarta división

También dará inicio la cuarta división con el Boxing Club recibiendo a los petroleros de UPP, mientras que Boca Río Gallegos enfrentará a los de Talleres y los de Ferrocarril recibirán a Unión Santacruceña en su primera incursión anual, mientras que finalmente los bancarios de la cuarta se medirán con los celestes del Hispano Americano, dejando libre en ésta ocasión a los de Escorpión FC.

Aunque se levante la disposición de la AFA respecto del paro, ya está resuelta la fecha de inicio por lo que no habrá variantes en ese sentido y donde en los próximos días o con mayor seguridad en la próxima reunión, también quedará ya dispuesto el fixture para las divisiones inferiores de la liga, de acuerdo a lo dispuesto por el Consejo.