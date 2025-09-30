Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El último informe del Consejo Federal de AFA da cuenta de quienes son los equipos que podrán disputa el Torneo Regional Amateur de este año, el que en primer lugar determinará dos representantes por ciudad o liga, tal el caso de Río Gallegos que deberá clasificar dos equipos para enfrentar por sistema de cercanía, a dos equipos de Tierra del Fuego en la primera confrontación.

Esto presupone que en un principio se medirán los equipos locales que son Boxing Club, Escorpión, UPP y Bancruz junto con Deportivo Esperanza de El Calafate donde quedarán dos para enfrentar a los fueguinos que también tienen la misma situación con Camioneros de Ushuaia, Mercantil de Ushuaia, Camineros de Río Grande y Unión Santiago de Río Grande, de donde saldrán dos para enfrentar a los santacruceños del sur.

En la zona norte están habilitados también por ahora Atlético San Julián, Independiente de San Julián, Camioneros de Caleta Olivia y Nocheros de Las Heras, mientras que los habilitados en el Chubut son Huracán de Trelew, J.J.Moreno de Madryn, Alianza Fontana Oeste de Madryn, Empleados de Comercio de Trelew, Racing de Trelew, San Martín de Esquel y Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia.

Como aún no está cerrado el ingreso de autorizaciones, podrían aún aparecer otros equipos pero por ahora esto es lo que está en el informe, por lo que es totalmente válido para los nombrados.

El clásico de Piedra Buena se juega hoy

Debido a las condiciones climáticas imperantes durante el fin de semana pasado, la Liga Centro de Fútbol no pudo disputar la fecha correspondiente, motivo por el cual se resolvió que se jugará este miércoles para darle continuidad al torneo.

Uno de los encuentros mas esperados en Piedra Buena se jugará entonces cuando se enfrentan en el clásico local el Atlético con el Júpiter, en un partido que tendrá el marco adecuado de público fanático de un lado y de otro en la localidad, y se anuncia además que la próxima fecha tiene continuidad normal para el próximo domingo.

Mar del Plata lidera en Caleta

El equipo del club Mar del Plata es el actual líder del torneo caletense luego de vencer el fin de semana a Talleres por 2 a 0 pero también Camioneros ganó con dos goles de Vergara y Rojas a Defensores de Truncado, por lo que todo esta en ver como sigue.

Por su parte Olimpia Junior le ganó a Estrella del Sur por 1 a 0 y Marcelo Rosales venció a Estudiantes por 4 a 2, mientras que Estrella Norte y Catamarca empataron sin goles, por lo que se espera la próxima fecha que tiene a Estrella del Sur contra Mar del Plata, Estudiantes con Olimpia, Defensores de Truncado con Marcelo Rosales Catamarca con Camioneros y Talleres con Estrella Norte para ir clarificando el torneo.