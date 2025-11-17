Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este Torneo Regional no deja de dar alegrías y sorpresas para un lado y otro, done pasan cosas que en otro tiempo hubieran sido distintas pero que este año alimentan a algunos y desnutren a otros con mucha facilidad, algo que es difícil de explicar pero que sucede.

Entre los hechos anecdóticos de este domingo, alguien se olvidó de hacerle las señales de humo a los camioneros caletenses que llegaron tarde a la cancha, cuando los de la CAI ya estaban pasados de calentamiento previo, porque nadie les avisó que el partido empezada a las 4 y no a las 5 de la tarde, insólito pero real, y desde los árbitros hasta los vecinos pusieron cara de “yo no sabía” y se jugó igual una hora mas tarde.

Algo que en otro tiempo hubiera armado un revuelo descomunal pero que ahora no pasó de un hecho singular, donde parece que las señales de humo no funcionaron en tiempo y forma o es que no tenían fósforos para prender el fuego, y con pantaloncitos y camiseta no llevan celular en mano y no se enteraron, ni yo me la creo.

En materia de resultados, en la isla los camioneros de acá y de allá empataron ambos, los de Ushuaia 2 a 2 con los mercantiles y los de Rio Grande sin marcador, por lo que ahora los choferes marchan primero y segundo en la tabla, mas discutido que intentar cambiar de ideas a Jack Sparrow en su velerito.

En Comodoro la cosa fue mas normal, aunque no se pensaba que los aeronautas iban a ganar por 2 a 0 a los comerciantes de Trelew pero sucedió gracias a Arturo Mendoza y a Alex Vera, aunque el rey del pito, el formal Jonathan Galleguillo echó a dos de cada lado como para empatar, incluso uno y uno en el primer tiempo y otro y otro en el segundo, así de parejo.

Mas fácil la tuvo el piedrabuenense Fabio Kiona dado que tuvo poco trabajo porque la CAI le sacudió 3 a 2 a los choferes calentenses que pensaron que con Vergara y Garcés tenían la comida hecha, pero no contaron con los de arriba y se dio un resultado teóricamente lógico.

Y llegamos a la zona centro, donde el rey de las sorpresas que es Independiente le masticó el resultado a los petroleros con un 2 a 1 que los dejó al borde del colapso pero vivos aún, y de yapa, el Atlético no dejó ni respirar a los nocheros y los sepultó con un 4 a 0 demoledor que no tuvo discusión, por lo que ahora los de Independiente que habían perdido aquel recordado primer partido con los del Atlético, tienen a su vecino encima los dos con 10 porotos a favor.

Para completar toda ésta historia, se viene el partido de recuperación de los escorpiones que pisan con botas de cuero a los chicos de Calafate con un 5 a 1 lapidario que no deja objeciones ni comentarios, donde Fabián Ortiz lo intentó y marcó un golcito, pero los de Pachín Padín marcaron mas y Gabriel Ortiz, Emi Toledo, Pechia, Pugu y Covacic les llenaron la canasta con solvencia y claridad.

Finalmente otro resultado que no esperábamos porque en el primer encuentro entre ambos los chiquitos del Boxing habían ganado 1 a 0 y el resultado podía variar, pero no tanto.

Pero claro, primero hay que ver si los múltiples refuerzos de los albiverdes se la juegan contra el viento como si vivieran en él, algo que hay que tener en cuenta siempre porque no es tan fácil como se creen, y cuando las cosas no salen,,,no salen.

De yapa no embocaron una a favor como lo hicieron los bancarios con un Matías Portillo que les abrió el portillo para marcar con claridad y complicarles la vida a los dueños de casa que no supieron como resolver el problema y ahora estamos como cuando vinimos de España, igualitos en puntos y a esperar el domingo que viene cuando los de Bancruz se enfrenten a los de Escorpión, en un partido mas que difícil de predecir porque ambos quieren ganar bien, mientras que los del Boxing irán a Calafate a buscar los ansiados puntos que los vuelvan a poner en punta, una definición que será para estudiar con regla de tres y todo.

Cuando terminó el partido en el “Pichón Guatti” muchos no lo podían creer, mientras que una vecina que salió a barrer la vereda, lo vio pasar a Portillo bolsito en mano, cantando muy despacito…” Viento…dile a la lluvia.-…!!