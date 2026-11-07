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La Patagonia futbolera tendrá una nueva cita con uno de los cruces más atractivos del Torneo Regional Federal Amateur 2026. Escorpión FC de Río Gallegos y Camioneros de Río Grande se enfrentarán este domingo en el primer capítulo de una serie eliminatoria que tendrá como premio la posibilidad de continuar avanzando en la competencia.

El encuentro de ida se jugará desde las 17:00 en la cancha Gustavo Soules del Hispano Ameicano, donde el conjunto santacruceño buscará aprovechar la localía para conseguir un resultado favorable de cara a la revancha, prevista para el próximo 15 de noviembre en Río Grande.

Será un enfrentamiento entre dos equipos que vienen de superar instancias exigentes y que llegan con la ilusión intacta de seguir siendo protagonistas del certamen federal.

Escorpión, con el envión de una clasificación importante

El conjunto de Río Gallegos llega a este compromiso después de conseguir una valiosa clasificación frente a Boxing Club, uno de los representantes históricos del fútbol santacruceño.

El “Alacrán” se impuso por 3-1 en el encuentro de ida y luego igualó 1-1 en la revancha, sellando un resultado global de 4-2 que le permitió meterse en la siguiente instancia.

La clasificación representó una muestra de carácter y fortaleza colectiva para un equipo que supo responder en un cruce de alta exigencia. Ahora, el desafío será trasladar esas virtudes a una nueva eliminatoria, ante un rival que también llega con argumentos para dar pelea.

La intención de Escorpión será hacerse fuerte de local, asumir el protagonismo y tratar de conseguir una diferencia que le permita viajar a Tierra del Fuego con mayores posibilidades de quedarse con la clasificación.

Camioneros llega a esta instancia después de dejar en el camino a Bancruz, también en la cancha de Hispano.

Camioneros, un rival que sabe competir

Por su parte, Camioneros de Río Grande consiguió su lugar en esta instancia luego de eliminar a Bancruz de Río Gallegos en una serie muy equilibrada.

El conjunto fueguino igualó 1-1 en el partido de ida y empató sin goles en la revancha. La clasificación debió definirse desde el punto penal, donde Camioneros se impuso por 3-2.

El equipo dirigido por Marcelo Llanes cuenta con futbolistas de experiencia y una estructura que lo convierte en un adversario difícil de enfrentar. Entre sus nombres destacados aparecen Jonathan Torres y “Pichi” Bravo, jugadores que pueden marcar diferencias y aportar soluciones en momentos determinantes.

Enfrente estará un Escorpión que conoce las características de su rival y que buscará imponer sus condiciones desde el inicio, en un partido donde los detalles pueden resultar determinantes.

LU12 AM680, con la transmisión en vivo

Quienes no puedan acercarse al estadio Gustavo Soules tendrán la posibilidad de seguir todas las alternativas del encuentro a través de LU12 AM680, que realizará la transmisión en vivo del partido.

De esta manera, la histórica emisora de Río Gallegos acompañará una nueva jornada del fútbol regional, llevando a sus oyentes cada detalle de un enfrentamiento que despierta gran expectativa entre los seguidores de ambos equipos.