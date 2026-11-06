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Santa Cruz atraviesa una destacada participación en los Juegos Nacionales Juveniles Evita 2026, con representantes que se hacen presentes en distintas disciplinas y consiguen importantes resultados a nivel nacional. Entre victorias, podios y actuaciones sobresalientes, los deportistas provinciales continúan llevando los colores santacruceños a lo más alto.

Uno de los grandes protagonistas de la jornada es el seleccionado masculino de futsal, que logró meterse en la gran final del certamen tras vencer a Neuquén por 4 a 1. El equipo había comenzado su camino con una contundente victoria por 6 a 2 frente a Chubut y, con un nuevo triunfo, aseguró su lugar entre los dos mejores del país.

El futsal masculino santacrceño ya está en la final, donde enfrentará a CABA.

Ahora, Santa Cruz tendrá el desafío de enfrentar este sábado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), desde las 11:00, en busca de la medalla de oro y del título nacional.

Otro de los grandes motivos de celebración llegó desde los E-Sports. Julián Marini se consagró campeón nacional en la modalidad Sport FC 26 y obtuvo la medalla de oro, en un resultado que posiciona a Santa Cruz en lo más alto del podio. Su consagración representa un importante reconocimiento al talento y la dedicación del deportista en una disciplina que continúa ganando protagonismo en el ámbito competitivo.

En bádminton también hubo una actuación destacada. Isabel Avaca, representante de Río Gallegos, alcanzó el segundo puesto en single femenino y se quedó con la medalla de plata. Por su parte, la dupla de Yesica Beatriz Peralta y Darío Fabián Cantero Cárdenas, ambos de Jaramillo/Fitz Roy, finalizó en el sexto lugar del doble mixto, mientras que Efraín Martínez consiguió el noveno puesto en single masculino. El equipo estuvo acompañado por los entrenadores Bryan Emanuel Huentemilla y Diego Hernández.

La gimnasia artística masculina fue otra de las disciplinas en las que Santa Cruz tuvo una participación destacada. El seleccionado provincial consiguió ubicarse entre los cinco mejores en la competencia por equipos, demostrando un importante nivel deportivo. Además, Felipe Fernández Giménez y Tiziano Arigón fueron distinguidos con la elección como abanderados de la delegación santacruceña, un reconocimiento especial que destaca su participación y compromiso. El equipo estuvo bajo la conducción de la entrenadora Laura Giménez.

En tanto, la selección provincial de judo también dijo presente en la competencia, con representantes de Caleta Olivia, Las Heras y El Calafate, distribuidos en distintas categorías de peso.

En la rama femenina compiten Guadalupe Valentina Oyarzo Barria (-44 kg) y Valentina Vivas (-63 kg), ambas de Caleta Olivia, junto a Martina Nicol Nahuelquin (+63 kg), de Las Heras.

La selección santacruceña de judo.

En la rama masculina, la provincia está representada por Xavi Cuevas Arriola (-50 kg), de El Calafate; Santino Nahuel Oyarzo (-60 kg) y Leonardo Gabriel Artiles (-73 kg), de Caleta Olivia; y Jeremías Zambrano (+73 kg), de Las Heras. El cuerpo técnico está integrado por Irene Inostroza y Víctor Oyarzo, ambos de Caleta Olivia.

Con presencia en diferentes disciplinas, resultados destacados y deportistas que alcanzan instancias decisivas, Santa Cruz continúa siendo protagonista de los Juegos Nacionales Juveniles Evita 2026. La delegación provincial mantiene viva la ilusión de seguir sumando medallas y nuevos logros, reflejando el esfuerzo, la preparación y el compromiso de sus representantes en una de las principales competencias deportivas juveniles del país.