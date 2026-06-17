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La ciudad de Río Gallegos será sede del Torneo Provincial Sub 13 Femenino de Vóley, que se desarrollará entre el 19 y el 21 de junio con la participación de trece equipos provenientes de distintos puntos de la provincia.

Los encuentros del viernes 19 se disputarán en el gimnasio alternativo del Atlético Boxing Club y en el gimnasio CEPARD, mientras que las jornadas decisivas del sábado 20 y domingo 21 tendrán como escenario el gimnasio principal del Boxing Club.

Las delegaciones participantes serán alojadas y recibirán alimentación en el albergue de la Secretaría de Estado de Deportes de la Provincia, garantizando las condiciones necesarias para el desarrollo del evento.

El torneo estará dividido en tres zonas. En la Zona A competirán Boxing Club de Río Gallegos, Indio Nicolai de Río Gallegos, Choique de Caleta Olivia y ACI de Puerto San Julián.

La Zona B estará integrada por Escuela Municipal de Gobernador Gregores, San Lorenzo de Puerto Deseado, Trébol de El Calafate, Benjamín Verón de Río Gallegos e Independiente de Río Gallegos.

En tanto, la Zona C contará con la participación de Escuela Municipal de Puerto San Julián, Escuela Municipal de Puerto Santa Cruz, Boca de Río Gallegos y Lihuen de Caleta Olivia.

El acto inaugural se llevará a cabo el sábado 20 de junio a las 18:00 horas en las instalaciones del Atlético Boxing Club, donde se espera la presencia de autoridades deportivas, entrenadores, familias y público en general.

En cuanto al formato de competencia, los ocho mejores equipos de la fase clasificatoria avanzarán a los cuartos de final. Los conjuntos ubicados entre el noveno y el undécimo puesto disputarán un triangular para definir las posiciones finales, mientras que los equipos clasificados en los puestos 12° y 13° jugarán un encuentro para determinar la duodécima ubicación.

Con la participación de representantes de Río Gallegos, Caleta Olivia, Puerto Deseado, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Gobernador Gregores y El Calafate, el certamen promete tres jornadas de intensa actividad deportiva, fomentando el desarrollo del vóley femenino y el intercambio entre jóvenes deportistas de toda la provincia.