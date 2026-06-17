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La ciudad de Río Gallegos será sede del Torneo Provincial Sub 13 Femenino de Vóley, que se desarrollará entre el 19 y el 21 de junio con la participación de trece equipos provenientes de distintos puntos de la provincia.

Los encuentros del viernes 19 se disputarán en el gimnasio alternativo del Atlético Boxing Club y en el gimnasio CEPARD, mientras que las jornadas decisivas del sábado 20 y domingo 21 tendrán como escenario el gimnasio principal del Boxing Club.

Las delegaciones participantes serán alojadas y recibirán alimentación en el albergue de la Secretaría de Estado de Deportes de la Provincia, garantizando las condiciones necesarias para el desarrollo del evento.

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El torneo se desarrollará del 19 al 21 de Junio en Río Gallegos.

El torneo estará dividido en tres zonas. En la Zona A competirán Boxing Club de Río Gallegos, Indio Nicolai de Río Gallegos, Choique de Caleta Olivia y ACI de Puerto San Julián.

La Zona B estará integrada por Escuela Municipal de Gobernador Gregores, San Lorenzo de Puerto Deseado, Trébol de El Calafate, Benjamín Verón de Río Gallegos e Independiente de Río Gallegos.

En tanto, la Zona C contará con la participación de Escuela Municipal de Puerto San Julián, Escuela Municipal de Puerto Santa Cruz, Boca de Río Gallegos y Lihuen de Caleta Olivia.

El acto inaugural se llevará a cabo el sábado 20 de junio a las 18:00 horas en las instalaciones del Atlético Boxing Club, donde se espera la presencia de autoridades deportivas, entrenadores, familias y público en general.

En cuanto al formato de competencia, los ocho mejores equipos de la fase clasificatoria avanzarán a los cuartos de final. Los conjuntos ubicados entre el noveno y el undécimo puesto disputarán un triangular para definir las posiciones finales, mientras que los equipos clasificados en los puestos 12° y 13° jugarán un encuentro para determinar la duodécima ubicación.

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En total serán 13 equipos divididos en 3 zonas.

Con la participación de representantes de Río Gallegos, Caleta Olivia, Puerto Deseado, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Gobernador Gregores y El Calafate, el certamen promete tres jornadas de intensa actividad deportiva, fomentando el desarrollo del vóley femenino y el intercambio entre jóvenes deportistas de toda la provincia.

 

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