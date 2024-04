Para los días 25, 26, 27 y 28 de abril se vendrá el Torneo Argentino de Clubes “B” de Hockey Pista a la ciudad de Río Gallegos. Será en el gimnasio municipal Juan Bautista Rocha, donde participarán clubes de la ciudad capital de nuestra provincial, del norte de Santa Cruz, Río Negro, Tierra del Fuego y Chubut. Será en la categorías Damas Mayores B.

Zona A: San Esteban (Bariloche), Boxing Club (Río Gallegos), Cima Hockey (Río Grande), Náutico (Rada Tilly) y Santa Lucia (Comodoro Rivadavia). Zona B: Lagartos (Pico Truncado), Hispano Americano (Río Gallegos), Andino Hockey Club (Pico Truncado) y San Jorge (Caleta Olivia).

La competencia arrancará el jueves 25, se jugará durante todo el día, al igual que el viernes. En estos días se competirá por los partidos de la zona. Ya el sábado y domingo se completará la siguiente ronda y se conocerá a las campeonas de este Torneo Argentino de Clubes “B” de Hockey Pista.

El Juan Bautista Rocha se vestirá de gala para recibir un gran campeonato de Hockey Pista. Donde cientos de familias coparán las gradas del gimnasio del Barrio Newbery.

Ayer fueron las reuniones con los árbitros y cuerpos técnicos. Todas las delegaciones ya se encuentran instaladas en Río Gallegos para vivir un campeonato de mucho nivel.

Hoy se jugarán estos duelos: 09:00 Boxing Club vs. Santa Lucia, 10:10 Cima Hockey vs. Náutico Rada Tilly, 11:20 Lagartos vs. Andino Hockey, 12:30 Hispano Americano vs. San Jorge, 13:30 San Esteban vs. Santa Lucia, 14:40 Boxing Club vs. Cima Hockey y 17:30 San Esteban vs. Náutico Rada Tilly.

Rita Álvarez, Vice de la comisión de hockey de Comodoro Rivadavia viajó junto a la delegación de Náutico Rada Tilly, la misma habló con La Opinión Austral sobre las expectativas de este torneo.

“Las expectativas son altas, por suerte tenemos varios equipos de nuestro campeonato local que participarán de este campeonato. Viajé con Náutico porque mi hija juega, el plantel es muy unido y el cuerpo técnico excelentes profesionales. Esperemos que el ascenso se vaya para Comodoro, pero el resultado final queda en segundo plano cuando participas de algo así“, dijo Rita.