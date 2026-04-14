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La idea de este campeonato homenaje surgió de un socio de ADAR, el señor Daniel Tolosa, quien fuera amigo y compañero de René Flores. Así lo contaba José Baez a LU12.

“Un socio de ADAR, Daniel Tolosa de Río Turbio, quiso rendirle homenaje a un compañero de él de la mina de Río Turbio René Humberto Flores, que falleció por Covid a los 60 años”.

Vele resaltar que René Flores se consagró campeón de Santa Cruz en el año 2009 y según recuerda José Báez, cada vez que viajaba de Río Turbio a su Jujuy natal, se pasaba horas jugando en la sede de la asociación que este cumple 38 años de vida.

Conocido el motivo principal de esta competencia, José brindó más detalles sobre la competencia que arrancará este sábado 18 de abril a las 15 horas.

“Los jugadores de ajedrez siempre esperan a última hora para inscribirse, por lo que aún no tenemos la cantidad de inscriptos. La modalidad será un sistema abierto suizo a siete rondas en categorías masculino, femenino, cadetes, adultos y adultos mayores” detalló.

Si bien en un momento se pensó en jugar a 3 minutos como era la especialidad de René, finalmente se decidió llevar el ritmo de juego a 5 minutos más 3 segundos de incremento por jugada.

“En este mundo donde todo se está acelerando y vivimos muy rápido, el ajedrez no es la excepción. A partir de la pandemia se incrementó el número de plataformas para jugar online y de ahí se armó una comunidad global tremenda donde el promedio de 3 minutos de juego es el que más se juega” comentó.

Incluso, dijo que desde la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) se está buscando dejar de lado aquellas partidas antiguas que podían durar hasta tres días y darle más aceleración al juego. Y explicó que la FIDE ha aceptado que a los 45 minutos tengan puntaje directo para que aquellos que aspiren a carreras de maestro puedan sumar puntos.

“Se ha implementado en el mundo la modalidad de 1 minuto que se conoce como ajedrez bullet. Se puso muy de moda para agilizar la mente. De hecho Faustino Oro, el niño argentino, es uno de los mejores jugadores del mundo en esta modalidad” sostuvo.

Concretamente, el torneo repartirá $450.000 en premios y tendrá un costo de inscripción de $20.000 para adultos, $10.000 para menores y gratuita para socios de ADAR.

Los socios de ADAR no deberán pagar inscripción.

El ajedrez en la provincia

José Báez trazó la actualidad del deporte en la provincia y aseguró que hoy hay escuelitas abiertas en Río Turbio, Puerto Santa Cruz, Piedrabuena, Koluel Kayke, Pico Truncado y Caleta Olivia.

“El gran problema que tuvimos y seguimos teniendo en el sur es la distancia. Cuando van saliendo talentos que prometen y pueden tener chances de tener logros importantes nos encontramos con la famosa distancia” expresó.

En esa línea, comparó con la provincia de Buenos Aires, donde todos los fines de semana hay torneos: “acá llegan a un techo porque no pueden viajar a competir siempre”.

Por último, Báez comentó que están organizando un torneo para el 6 de junio junto a otras entidades públicas y privadas e invitó a toda la comunidad a acercarse a la sede ADAR los días martes, jueves y viernes de 17 a 20 horas.