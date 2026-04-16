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Tras tres jornadas cargadas de acción, concluyeron los XVII Juegos PARAEPADE. Las competencias se disputaron en Comodoro Rivadavia (atletismo y natación), Rada Tilly (beach vóley) y Rawson (boccia y básquet 3 x 3), con más de 350 participantes, convirtiéndose en una verdadera fiesta del deporte adaptado patagónico.
En ese marco, este jueves, en el Club Huergo, se llevó adelante el acto de clausura y la ceremonia de premiación de la competencia, con la presencia del intendente Othar Macharashvili; el gobernador Ignacio Torres y atletas, entrenadores y delegados de cada una de las provincias que formaron parte del evento: Chubut, Neuquén, Río Negro, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
El gobernador Ignacio Torres agradeció al Municipio de Comodoro, que “colaboró con la estadía completa de quienes participaron del evento; es fundamental trabajar juntos para sostener un programa que durante mucho tiempo se había dejado a un costado. Los Juegos PARAEPADE son muy importantes y debemos acompañarlos desde la provincia, los municipios y las familias, ya que es una propuesta de inclusión en un momento donde cada vez hay menos recursos nacionales para estas cuestiones”.
Los resultados fueron los siguientes:
Natación femenino
1°Neuquén
2° La Pampa
3° Río Negro
4° Chubut
5° Santa Cruz
6° Tierra del Fuego
Natación masculino
1° Río Negro
2° Neuquén
3° La Pampa
4° Chubut
5° Santa Cruz
6° Tierra del Fuego
Atletismo femenino
1° Río Negro
2° Santa Cruz
3° La Pampa
4° Tierra del Fuego
5° Chubut
6° Neuquén
Atletismo masculino
1° Santa Cruz
2° Neuquén
3° Chubut
4° Río negro
5° La Pampa
6° Tierra del Fuego
General
1° Río Negro: 43 puntos
2° Neuquén: 37 puntos
3° La Pampa: 35 puntos
4° Santa Cruz: 33 puntos
5° Chubut: 30 puntos
6° Tierra del Fuego: 14 puntos
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