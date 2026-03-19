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La máxima categoría de la liga independiente comenzará la segunda fecha del torneo el mediodía del día sábado, en un interesante encuentro que disputarán Camioneros y Lamadrid a partir de las 13 horas.

A continuación, más precisamente a las 15 horas jugarán La Kuadra enfrentando a Car-Mar. A las 17 horas será el turno del “gaucho” Güemes que se las verá con Atlético 23, mientras que a las 19 jugarán Junín y Palermo. Cerrará la jornada del sábado en la cancha Nora Vera el Club Vial, que viene de golear en su debut, contra Alianza. Estos últimos empezarán pasadas las 21 horas.

El día domingo, también abriendo la jornada a las 13 horas, jugarán Estrella del Este vs El Cóndor. A las 15 horas, en lo que sería el partido televisado de la jornada, jugarán Globito Decadente y Dorados. Más tarde Olimpia enfrenará a Amistad, Juventud Petrolera a Don Bosco y cerrará el domingo en la Enirque Pino el último campeón Belgrano enfrentando al siempre complicado equipo de Los Halcones.

Por el lado de la categoría “B”, los partidos comenzarán el sábado en la cancha de El Cóndor con el duelo entre Villareal y Espartanos. En el mismo escenario, San Antonio se las verá con Carboneros y más a tarde, a las 17 horas, Ragazzi jugará contra Chaco.

En los mismos horarios pero en la cancha Flecha Vera jugarán Pasaje Aragón contra Desamparados, Matadero contar Atlanta y San Martín enfrentará a Atlético Federal.

Finalmente, el domingo nuevamente en cancha de El Cóndor pero más temprano, San Benito jugará contra Atlético Salta. El duelo comenzará 11 horas. Luego será el turno de Juventud Santacruceña contra el equipo José Honorio Ortega. Más tarde La Academia contra Huracán y cerrará la jornada a las 17 horas el partido entre Los Pibes y Fortín Marina.