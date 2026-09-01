Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Atlético Boxing Club afrontará una nueva competencia provincial de gimnasia artística. Este viernes, una delegación integrada por 35 representantes de la institución riogalleguense viajará rumbo a Puerto Deseado para participar del 2° Torneo Provincial Federativo de Gimnasia Artística, certamen que tendrá como uno de sus principales objetivos definir las clasificaciones para los próximos Torneos Regionales y Nacionales.

Las gimnastas del Boxing partirán este viernes 4 de septiembre a las 08:00, con destino al sur de la provincia, para instalarse en Puerto Deseado y afrontar una nueva instancia del calendario federativo.

La actividad se desarrollará en el Complejo Deportivo Municipal “Puchito Otey”, escenario que recibirá a las deportistas durante dos jornadas de competencia.

La programación comenzará el viernes por la tarde. A las 19:00 se llevará a cabo la prueba de aparatos, mientras que a las 20:30 tendrá lugar el acto central de inauguración del torneo.

La jornada competitiva continuará el sábado 5 de septiembre desde las 08:30, con la apertura de las actividades.

Una delegación numerosa

El Boxing estará representado por Lohanna Baquinsay Oliva, Keyla Xiomara Estinoff, Martina Luisana Soto, Mía Cárdenas, Xiomara Cárdenas, Sofía Beltritti, Valentina Méndez, Rocío Araya, Juliana Appiolaza, Constanza Vera, Mailen Marangoni Oyarzo, Ornella Priscila Molina Cañuecar, Maia Desiree Ojeda Díaz, Evangelina Vianello, Nahiara Alvarez, Oriana Aranda, Francesca Filpe Muñoz, Pilar Barrios, Alfonsina Ferreyra Villarrubia, Alfonsina Matus Armada, Sara Olivera, Catalina Toledo Serfaty, Isabella Iriarte, Alma Rollhauser, Renata Artieda, Lua Morena Castanino, Isabel Ferreiro, Nerea Thais Muñoz, Guillermina Vergara, Lena Patt, Victoria Lamaison Reartes, Delfina Olivera, Guadalupe Moreno, Agostina Franchesca Cárdenas y Karime Veleizan.

Para las representantes del conjunto albiverde, el certamen en Puerto Deseado representará una nueva oportunidad para medir su evolución, sumar experiencia competitiva y buscar los resultados necesarios que les permitan avanzar hacia las siguientes etapas del calendario.

El desafío será importante, ya que las clasificaciones obtenidas en esta instancia tendrán incidencia en el camino hacia los Torneos Regionales y Nacionales.

La próxima etapa regional tendrá como escenario a Río Gallegos durante el mes de octubre, por lo que el Provincial de Puerto Deseado aparece como una cita fundamental para las gimnastas del Boxing, que buscarán dar un nuevo paso en su temporada.