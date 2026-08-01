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El director técnico de Hispano Americano, Fernando Granatelli, realizó un análisis del empate 1 a 1 ante Boxing Club por una nueva fecha del Torneo Federal Regional Amateur de fútbol femenino y consideró que la igualdad fue un fiel reflejo de lo sucedido dentro del campo de juego.

“Fue un partido que, en los papeles, iba a ser como se dio: un partido trabado, con mucho dominio del balón. En los dos equipos hay jugadoras con mucha calidad técnica e individual, entonces el resultado es el reflejo de lo que los dos equipos propusieron, que fue jugar“, expresó el entrenador.

Granatelli también hizo referencia a una de las principales dificultades que atraviesa el conjunto celeste durante esta época del año: las condiciones climáticas. Si bien destacó que pudieron trabajar con normalidad durante la semana previa al clásico, remarcó el esfuerzo adicional que deben realizar en comparación con otros equipos del país.

“Tuvimos la fortuna de poder entrenar durante la semana porque el clima lo permitió. Pero a nosotros nos castiga muchísimo esta época del año y tenemos que poner mucho más esfuerzo que en el resto del país“, sostuvo.

Sobre el gol del empate, el técnico del conjunto celeste indicó que “cuando suceden situaciones como el gol que recibimos, la charla apunta a aportar un consejo no solo para las jugadoras que están involucradas en esa acción, sino para que el resto también aprenda. Tenemos muchas jugadoras menores de 18 años que están en pleno proceso de formación. En un partido con tanta adrenalina se cometen errores involuntarios y nosotros, como cuerpo técnico, buscamos corregir para que todas puedan seguir creciendo“, señaló.

Pensando en lo que viene, Granatelli afirmó que el equipo continuará preparándose dentro de las posibilidades que ofrece el invierno patagónico.

“Es fútbol y puede pasar cualquier cosa. Vamos a trabajar todo lo que nos permita el clima. Entrenamos de lunes a viernes, a las dos de la tarde, porque es el horario más adecuado para hacerlo al aire libre, aunque siempre estamos sujetos a las condiciones climáticas.”

Además, explicó que el plantel complementa su preparación con trabajos bajo techo, aunque reconoció que no reemplazan el entrenamiento en cancha.

“Tenemos la posibilidad de trabajar en el gimnasio de una escuela, lo que nos permite mantener la actividad, pero es distinto. Cambia el ambiente, las distancias, el balón; cambia absolutamente todo.”

En cuanto a la identidad futbolística del equipo, el entrenador destacó que el trabajo se centra en potenciar las características individuales de las jugadoras para construir un funcionamiento colectivo sólido.

“Trabajamos de acuerdo con las cualidades de las jugadoras. Buscamos potenciar sus virtudes y orientar nuestro juego en función de eso, para que puedan mostrar todo su potencial. Gracias a su esfuerzo, al trabajo y al sacrificio, se pudo ver en la cancha parte de lo que proponemos.”

Finalmente, Granatelli puso en contexto la dimensión del certamen nacional y valoró la exigencia que implica competir en él.

“Este torneo es larguísimo y muy duro. Participan 113 clubes; imagínate la magnitud y la importancia que tiene. Recién estamos comenzando un camino que será muy exigente.”

Paloma Ibañez: “Tuvimos la pelota casi todo el partido”

Paloma Ibañez, autora del gol de Hispano. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

La autora del gol de Hispano, Paloma Ibañez, habló con el móvil de La Opinión Austral luego del encuentro.

“El partido más que nada fue nuestro, tuvimos la pelota casi todo el partido. Ellas nos llegaron una vez y nos hicieron el gol. Pero en la vuelta vamos a estar mejor y esperamos ganar” sostuvo.

Además, hizo referencia al estado del campo de juego: “La cancha estaba un poco mojada, y se sintió. En la última que me quedó tenía los gemelos acalambrados”, indicó sobre la última jugada del partido que la tuvo como protagonista.