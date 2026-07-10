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La definición del Torneo Apertura de la Liga de Básquet de Río Gallegos (LIBAR) en la categoría +35 masculina terminó de la manera menos esperada. Hispano Americano se consagró campeón sin disputar la final, luego de que Unión Santacruceña no se presentara a jugar el encuentro programado en el gimnasio CePARD de Río Gallegos.

Alrededor de 80 personas se acercaron al estadio con la expectativa de presenciar el partido decisivo, pero el encuentro nunca comenzó. Cumplidos los 15 minutos reglamentarios de espera tras la firma de la planilla por parte de los árbitros, la organización aplicó el reglamento vigente y decretó la victoria de Hispano por 20-0 por la no presentación de su rival.

El pedido de reprogramación

Según trascendió, Unión Santacruceña había solicitado entre 48 y 72 horas antes modificar la fecha de la final debido a que, por el fin de semana largo, algunos de sus jugadores no podrían estar presentes. Sin embargo, el club no especificó públicamente la cantidad de bajas ni la identidad de los jugadores afectados.

Desde la organización informaron que el pedido fue trasladado a Hispano Americano, ya que el reglamento no contempla la reprogramación de una final por falta de jugadores. El conjunto celeste decidió mantener la fecha originalmente establecida.

La postura oficial de la LIBAR

Desde la Liga explicaron que el calendario de las finales había sido comunicado a los delegados con más de un mes y medio de anticipación y que las reglas eran conocidas por todos los participantes.

“La situación fue informada al otro club para que decidiera si aceptaba posponer el partido hasta después del receso. Hispano entendió que el reglamento era claro y que la final debía disputarse en la fecha prevista”, señalaron desde la organización.

Asimismo, remarcaron que la lista de buena fe permite inscribir hasta 20 jugadores, de los cuales pueden participar 12 por partido, y sostuvieron que la falta de jugadores no constituye un motivo reglamentario para modificar una final.

“Nos sorprendió que no se hayan presentado. Durante el torneo hubo equipos que disputaron partidos con cinco o seis jugadores”, agregaron.

Un antecedente que alimentó la polémica

La decisión generó repercusiones porque apenas tres semanas antes Hispano había afrontado un compromiso frente a Unión Santacruceña en condiciones muy desfavorables: jugó sin entrenador y con apenas tres jugadores disponibles. En aquella oportunidad el conjunto celeste no solicitó reprogramar el encuentro y terminó perdiendo el partido.

Además, desde Hispano recuerdan que la final había sido organizada con suficiente anticipación e incluso uno de sus jugadores, el pivot del equipo, viajó especialmente desde Puerto San Julián para disputar el encuentro decisivo.

Debate en las redes sociales

La resolución dividió opiniones entre jugadores, dirigentes y aficionados del básquet local.

Algunos usuarios respaldaron la aplicación estricta del reglamento y destacaron el trabajo que realiza la comisión de la LIBAR de manera voluntaria para sostener la competencia.

Otros, en cambio, consideraron que Hispano podría haber aceptado la reprogramación para definir el campeonato dentro de la cancha y recordaron que en temporadas anteriores Unión había accedido a modificar una fecha solicitada por el propio club celeste.

También hubo críticas hacia la organización de la liga, cuestionamientos por los costos del arbitraje y reclamos por una mayor flexibilidad para preservar la competencia deportiva.

El festejo de Hispano

Tras la resolución oficial, Hispano Americano celebró la obtención del título a través de sus redes sociales.

“Hispano Americano de SantaCruz, campeón del Torneo Apertura de la Liga de Básquet de Río Gallegos categoría +35. Felicitaciones jugadores, cuerpo técnico y a toda la familia del básquet celeste por un semestre brillante, dejando una vez más en lo más alto a nuestra centenaria institución“, publicó el club.

Mariano Bertinat, secretario de Ambiente durante la gestión de Alicia Kirchner, levanta el trofeo.

Lo que viene en la LIBAR

Mientras la categoría +35 masculina ya tiene campeón, la actividad continuará durante el fin de semana con las restantes definiciones del Torneo Apertura.

El sábado 11 de julio, en la cancha de San Miguel, se disputarán el encuentro por el tercer puesto de la categoría +35 masculina entre San Miguel MS y SM Rayados a las 16 horas, además de la final femenina +35 entre SM Taqsa y Club Ferro a las 18 horas.

El domingo habrá acción en dos escenarios. En la cancha de San Miguel se jugarán la semifinal de +45 masculina entre SM Vientos e Independiente a las 17 horas y una de las semifinales de Primera División masculina entre San Miguel y SM Taqsa a las 19 horas. En tanto, en el gimnasio Tito Wilson se enfrentarán Hispano Negro e Hispano Celeste por la otra semifinal de Primera también a las 19 horas.