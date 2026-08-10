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Hispano Americano cerró un gran fin de semana con un nuevo título para sus categorías formativas. La categoría 2011 se consagró campeona del Torneo de Invierno luego de superar una intensa jornada de definiciones y quedarse con la final ante Boxing por 2-1.

El certamen, organizado por Club Caracas FC, tuvo su jornada decisiva el domingo 9 de agosto. La actividad comenzó con la primera semifinal entre Boxing y Olimpia, mientras que a las 13:15 fue el turno de Hispano Americano y Don Bosco, en el segundo cruce que definía a los finalistas.

El festejo de los jugadores celestes en la “Pichón Guatti”.

El conjunto celeste logró avanzar a la definición y se encontró allí con su clásico rival, Boxing, en un partido que tuvo todos los condimentos de una final. El encuentro se disputó en el Pichón Guatti y terminó con festejo para Hispano, que consiguió dar vuelta el marcador después de comenzar abajo 1-0.

Cuando parecía que el título podía quedar en manos del conjunto “albiverde”, apareció la reacción de Hispano Americano. Amaro Brito se convirtió en el gran protagonista de la definición al marcar los dos goles que permitieron dar vuelta el resultado y sellar el 2-1 definitivo.

La remontada le permitió al “Celeste” coronar un torneo en el que mostró carácter en el momento decisivo y terminó celebrando nada menos que ante Boxing, en un clásico que definió el campeonato.

El jugador Amaro Brito fue la gran figura de la tarde con sus dos goles.

Brito fue determinante para la consagración y se llevó todos los flashes después de convertir los dos tantos de la final. Sus goles transformaron una desventaja inicial en una victoria que desató el festejo de los chicos, sus familias y el cuerpo técnico.

Desde Hispano Americano destacaron especialmente el trabajo realizado por los jugadores y los entrenadores Luis Bontes y Marcelo Alonso, a quienes felicitaron por el campeonato conseguido.

La conquista también representa otro reconocimiento al trabajo que se viene realizando con las categorías formativas del club, donde los chicos tienen la posibilidad de competir, sumar experiencia y continuar desarrollándose dentro de la disciplina.

El saludo de los capitanes de ambos equipos una vez finalizado el encuentro.

“¡CAMPEONES DEL TORNEO DE INVIERNO!”, celebró la institución en sus redes sociales. Y agregó un mensaje que sintetiza el sentimiento después de una jornada inolvidable: “¡Qué lindo que es ser de Hispano Americano!”