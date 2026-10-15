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Hispano Americano se quedó con uno de los triunfos más resonantes de la séptima fecha del Torneo Clausura “René Peneca Muñoz”. En la cancha Emilio “Pichón” Guatti, el conjunto hispanista derrotó por 3 a 0 a Boxing y celebró una victoria especial ante su histórico rival, en una nueva edición del clásico de Río Gallegos.

Los goles de Alejandro “Chaco” Pecovich, Alexander Gómez y Fernando Marinich sellaron el resultado de una noche que tuvo un momento determinante: el penal que Diego Salazar le atajó a Kevin Hevia en dos oportunidades, luego de que el árbitro ordenara repetir la ejecución. Una intervención decisiva para mantener la ventaja y sostener la confianza del equipo en un tramo clave del encuentro.

Tras el clásico, Pecovich, Adrián “Melli” Chiófalo y Salazar visitaron los estudios de LU12 AM680, donde compartieron sus sensaciones sobre el triunfo, el crecimiento del plantel y los objetivos que persiguen en la competencia local.

El arquero Diego Salazar fue uno los héroes del clásico. FOTOS: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Salazar, protagonista de una atajada clave

Uno de los momentos más importantes del partido tuvo como protagonista a Diego Salazar. El joven arquero, que disputó su primer clásico en Primera División, respondió cuando Boxing tuvo la oportunidad de descontar desde el punto penal.

Kevin Hevia ejecutó la pena máxima, pero Salazar consiguió detener el remate. Tras la repetición ordenada por el árbitro, el arquero volvió a imponerse y mantuvo el resultado favorable para Hispano.

“Fui muy feliz por el grupo, porque venimos trabajando hace bastante. Ir a ganar allá 3-0 tiene un sabor distinto”, expresó Salazar al recordar la victoria.

El guardameta también explicó que su llegada al arco fue parte de un proceso de aprendizaje. Comenzó a jugar al fútbol como defensor en el gimnasio Verón y posteriormente se incorporó a Hispano Americano, todavía como jugador de campo. Con el tiempo, asumió el desafío de convertirse en arquero.

Salazar reconoció que durante la temporada anterior tuvo que esperar su oportunidad, mientras compartía los entrenamientos con otros guardametas de mayor experiencia. En ese camino, valoró los consejos y la ayuda recibida para mejorar su rendimiento.

“Sabía que tenía que seguir entrenando, que en algún momento iba a llegar la oportunidad y tenía que estar preparado para aprovecharla”, explicó.

Su actuación ante Boxing fue una muestra de esa preparación y, al mismo tiempo, una señal de confianza para un equipo que busca pelear por el título.

Pecovich: “Tenemos un grupo muy lindo y muy sano”

Alejandro “Chaco” Pecovich, autor del primer gol de Hispano, destacó el valor emocional de ganar un partido de estas características y puso el acento en el vínculo que une a los integrantes del plantel.

“Tenemos un grupo muy lindo, muy sano y el fútbol por ahí te regala esas cosas”, sostuvo el jugador, al describir el clima interno que atraviesa el equipo.

El futbolista remarcó que el clásico se vivió de una manera especial, tanto por la importancia del rival como por el acompañamiento de las familias y la posibilidad de celebrar los tres puntos en condición de visitante.

“La noche acompañó, se dio todo de manera hermosa y, más que nada, llevarnos los tres puntitos en su casa tiene un sabor distinto”, señaló.

Pecovich también recordó el recorrido del equipo desde el Torneo Apertura, cuando Hispano quedó eliminado en los cuartos de final mediante una definición por penales. Según explicó, aquel proceso permitió consolidar una base de jugadores que hoy intenta dar un paso adelante en la competencia.

“Venimos del Apertura con la misma base y se sumaron jugadores. Eso nos permite fortalecernos más y llevar adelante la idea general del profe Mariano Palermo”, afirmó.

En ese sentido, consideró que la incorporación de futbolistas le aportó al plantel variantes y experiencia, aunque subrayó que el equipo mantiene una identidad ligada al trabajo y al compromiso de sus propios jugadores.

El “Melli” Adrián Chiofálo, uno de los hombres más desequilibrantes que tiene Hispano en ataque. FOTOS: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La atajada del penal, un punto de inflexión

Durante la entrevista, Chiófalo también destacó la importancia de la intervención de Salazar para sostener la ventaja en un momento en el que el encuentro todavía estaba abierto.

El jugador explicó que el cuerpo técnico había advertido sobre el tiempo que quedaba por delante y la necesidad de mantener la concentración. Una conversión de Boxing podía cambiar el desarrollo del partido, tanto desde lo futbolístico como desde lo anímico.

“Al atajar el penal, Diego nos deja un poco más tranquilos. El fútbol es muy mental y, si te hacen el 2-1, automáticamente cambia todo”, señaló.

Para Chiófalo, la seguridad defensiva fue uno de los factores que explicaron la victoria. Hispano logró sostener el orden, limitar las situaciones de peligro del rival y aprovechar sus oportunidades en ataque para ampliar la diferencia.

Los festejos de los jugadores, cuerpo tecnico, hinchas y allegados de Hispano luego del 3 a 0.

“Estuvo sólida la defensa y arriba tenemos gente de jerarquía. No es fácil tampoco hacerle tres goles a Boxing”, analizó.

El jugador también valoró la madurez que mostró el equipo para cerrar el encuentro, una de las cuestiones que, según reconoció, había sido una dificultad en partidos anteriores.

El sentido de pertenencia, una de las claves de Hispano

Más allá del resultado, uno de los temas centrales de la charla fue la identidad del plantel y el esfuerzo que implica competir en el fútbol local.

Pecovich explicó que Hispano trabaja con recursos diferentes a los de otros equipos de la provincia y que muchos de sus futbolistas deben compatibilizar los entrenamientos y los partidos con sus obligaciones laborales.

“Tenemos que saber qué herramientas tenemos. No somos menos que nadie, tampoco somos más que nadie. Trabajando, podemos pelear”, sostuvo.

El jugador consideró que la continuidad de una base desde el torneo anterior, sumada a la llegada de refuerzos, permitió mejorar el funcionamiento colectivo y ampliar las posibilidades del equipo a la hora de afrontar encuentros exigentes.

Chiófalo, por su parte, remarcó el papel de los jugadores formados en el club y el compromiso de quienes trabajan desde la subcomisión de fútbol para sostener la actividad.

El sentido de pertenencia, coincidieron los protagonistas, es uno de los rasgos que distinguen a Hispano. Ganar el clásico frente a un rival histórico y hacerlo por una diferencia de tres goles representó, en ese contexto, una recompensa para el trabajo realizado.

Un triunfo para mirar hacia adelante

La victoria ante Boxing también alimentó las expectativas de Hispano de cara a la continuidad del Clausura. Con una tabla de posiciones ajustada y varios equipos en la pelea, cada resultado adquiere un valor especial en la búsqueda de una buena ubicación para la siguiente instancia.

Los jugadores coincidieron en la importancia de sostener el rendimiento y sumar la mayor cantidad de puntos posibles para llegar bien posicionados a los cruces. En ese sentido, Pecovich remarcó que el equipo debe concentrarse en su propio trabajo y aprovechar las herramientas que tiene a disposición.

Con el 3-0 consumado, Hispano se llevó mucho más que tres puntos: celebró una victoria ante su rival histórico, encontró respuestas en jugadores jóvenes como Salazar y ratificó la importancia de la unión del plantel.

En LU12 AM680, los protagonistas dejaron en claro que el festejo ya forma parte del pasado inmediato y que el desafío ahora es sostener el nivel para lo que viene. Porque, como resumió Pecovich, ganar el clásico en la cancha de Boxing “tiene un sabor distinto”. Y para Hispano, esa alegría también puede convertirse en un impulso para ir por más en el Torneo Clausura.