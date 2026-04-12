La jornada comenzó con mucha emoción en la cancha “Gustavo Andrés Soules“, ya que en la previa del partido hubo un sentido homenaje al joven fallecido el 6 de abril Iván Carrizo, reconocido hincha y ex jugador de la institución de la calle Alberdi.

Finalizado el reconocimiento comenzaron las acciones. Por un lado, Hispano llegaba diezmado por las bajas de algunos jugadores titulares como Mackenzie, Negri, Porres y Bull. Por el lado de Ferro, venía de empatar sobre la hora contra Defensores, uno de los equipos más goleados del torneo.

Momento en que “El Loco” Jancich se cuelga del alambrado al terminar el partido. Quiso ir a buscar a un hincha de Hispano que lo insultó.

Así las cosas, el local pareció tomar la iniciativa y avisó con un remate de zurda de su número 8 Fernando Vergara que pegó en el costado de afuera de la red. Inmediatamente Ferro reaccionó y probó de afuera del área pero la pelota se fue muy desviada. Parecía que el partido sería de ida y vuelta, porque en la siguiente el jugador de Hispano Adrián Chiofalo desbordó al lateral y tiró un centro rasante que encontró las manos del arquero de Ferro Bryan Guiffrey.

Pero las intenciones de ambos quedaron ahí. Después, con el viento jugando su papel, el partido se volvió trabado, con mucha fricción y pedidos de tarjetas desde ambos bancos. Con un remate sin peligro por cada lado, se fueron los primeros 45 minutos.

En un partido friccionado y con final polémico Hispano y Ferro igualaron en 0. FOTOS JUAN PALACIOS/LA OPINION AUSTRAL

En el segundo, el que avisó primero fue Ferro con un remate que pasó cerca de los tres palos defendidos por el 1 celeste Facundo Escobar. La jugada que pudo cambiar el desarrollo del partido llegó a los 13 minutos. Luego de un toqueteo entre los jugadores celestes, el que quedó solo frente a la portería y con el guardametas prácticamente rendido fue nuevamente Vergara, que con tiempo para pensar decidió pegarle tres dedos al palo más alejado y la pelota se terminó levantando muy por arriba del arco.

Minutos después lo tuvo nuevamente Hispano en los pies de Chiofalo pero su remate no tuvo la potencia necesaria y el arquero ferroviario pudo poner las manos para enviar la pelota al córner.

A partir de esas jugadas, el partido volvió a hacer friccionado, con más reclamos que fútbol. Más aún cuando el defensor celeste Enzo Cuellar le propinó un pisotón en la mano al Guiffrey, que provocó que todo Ferro se le fuera al humo y pidiera su expulsión. El árbitro ni amonestó.

Con el 0-0 consumado llegó el polémico final. El “Loco” Jancich, histórico jugador de Ferro y de Liga Sur que ingresó para los minutos finales del partido, tuvo en entredicho con un hincha de Hispano y apenas escuchó el pitazo final fue corriendo a buscarlo. Por la rápida reacción de la policía y de autoridades de Hispano que estaban en la zona mixta fuera de la cancha, el episodio no pasó a mayores, pero llevó tiempo calmar al jugador ferroviario que quería buscaba de cualquier forma encontrarse con el hincha que lo había insultado. La Opinión Austral estaba transmitiendo en vivo por lo que todo el episodio quedó registrado.

En definitiva, el partido terminó con un empate que no parece servirle a ninguno de los dos. Hispano deberá volver a la victoria si quiere posicionarse en los primeros puestos y Ferro necesita un triunfo como el agua para despegarse del fondo de la tabla.