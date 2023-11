Italia logró la clasificación a la Eurocopa 2024 con el empate ante Ucrania

El seleccionado italiano de fútbol logró hoy la clasificación a la Eurocopa 2024, donde defenderá el título, con el empate sin goles contra Ucrania, como visitante, en el 10mo. y último partido del grupo C.

Italia, con 14 puntos, salió segunda en la zona liderada por Inglaterra (20) y dejó tercero a Ucrania (14) al que le ganó 2-1 en la sexta fecha y le sacó mejor diferencia de gol (+7 vs +3).

El encuentro, de máxima tensión en los minutos finales, se jugó en la ciudad de Leverkusen, Alemania, por el conflicto bélico que atraviesa el país ucraniano.

Ucrania intentó hasta el final, pero chocó con la defensa férrea de Italia que en el tramo final sufrió para mantener el empate.

El seleccionado ucraniano tendrá una opción más en la instancia de plays-off por la Liga de Naciones.

Por su parte, República Checa y Eslovenia también concretaron la clasificación a la Eurocopa 2024. Los checos, por el grupo E, golearon a Moldavia por 3 a 0, mientras que los eslovenos se impusieron a Kazajistán, por 2 a 1, en el grupo H.

Más resultados de hoy:

Grupo C: Macedonia 1-Inglaterra 1.

Grupo E: Albania 0-Islas Feroe 0.

Grupo H: Irlanda del Norte 2- Dinamarca 0 y San Marino 1-Finlandia 2.

Mañana:

Grupo E: Grecia-Francia; Gibraltar-Países Bajos.

Grupo D: Croacia-Armenia y Gales-Turquía.

-Posiciones-

Grupo A: España 19 puntos; Escocia 17; Noruega 11; Georgia 9; Chipre 0.

Grupo B: Francia 21 puntos; Países Bajos 15; Grecia 12; Irlanda 6; Gibraltar 0.

Grupo C: Inglaterra 20 puntos; Italia y Ucrania 14; Macedonia 8; Malta 0.

Grupo D: Turquía 16 puntos; Croacia 13; Gales 11; Armenia 8; Letonia 3.

Grupo E: Albania y República Checa 15 puntos; Polonia 11; Moldavia 10; Islas Feroe 2.

Grupo F: Bélgica 20 puntos; Austria 19; Suecia 10; Azerbaiyán 7; Estonia 1.

Grupo G: Hungría 18 puntos; Serbia 14; Montenegro 11; Lituania 6; Bulgaria 4.

Grupo H: Dinamarca y Eslovenia 22 puntos; Finlandia y Kazajistán 18; Irlanda del Norte 9; San Marino 0.

Grupo I: Rumania 19 puntos; Suiza 17; Israel 12; Kosovo 11; Bielorrusia 9; Andorra 2.

Grupo J: Portugal 30 puntos; Eslovaquia 22; Luxemburgo 17; Islandia 10; Bosnia 9; Liechtenstein 0.

(Hasta el momento jugarán la Eurocopa 2024: Albania, Alemania -organizador-, Austria, Bélgica, Dinamarca, Inglaterra, Italia, Escocia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Hungría, Países Bajos, Portugal, Rumania, República Checa, Serbia y Turquía). (Télam)