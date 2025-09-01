Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El runner Iván Silva confirmó que regresará a Río Gallegos este sábado vía El Calafate, luego de haber alcanzado uno de los mayores hitos de su carrera: completar los 100 kilómetros de la exigente Ultra-Trail del Mont-Blanc (UTMB) en Francia, considerada la competencia de montaña más importante y convocante del mundo.

En diálogo con LU12 AM680 de Río Gallegos, Silva expresó su felicidad por haber alcanzado este objetivo que cierra su calendario de competencias 2025. “Fue un circuito muy duro, muy técnico y con paisajes que me dejaron maravillado. Me enamoré de todo lo que vi en los Alpes franceses”, destacó.

El atleta santacruceño completó el recorrido en 18 horas de carrera ininterrumpida, enfrentando condiciones climáticas extremas. “Hasta la mitad tuvimos un sol sofocante y después se nubló, llovió a baldazos y apareció el viento frío. Ahí comenzó mi verdadera tortura”, relató.

Sobre la preparación previa, Silva explicó las dificultades que implica entrenar en la Patagonia: “Nos cuesta mucho porque no tenemos montañas ni la altimetría que tienen los europeos en los Alpes. Tratamos de compensar entrenando en sectores como la Virgen o la zona de Pescazaike, pero la diferencia existe”.

La competencia está dividida en puestos de hidratación ubicados cada 10 o 12 kilómetros, donde los corredores pueden reponer energías antes de continuar. “La idea es detenerse lo mínimo posible porque el cuerpo se enfría y se hace más difícil seguir”, detalló.

Silva explicó que para poder participar en el UTMB fue necesario un riguroso proceso de selección: “Hay un filtro muy grande. Piden un currículum de carreras finalizadas, acumular puntos en competencias clasificatorias y luego entrar a un sorteo. Si quedás, recién ahí podés pagar la inscripción”.

El corredor combina su pasión por el deporte con su trabajo como comerciante en el barrio San Benito y como empleado de la administración pública. En esta oportunidad, viajó acompañado por su esposa y su madre, quienes lo alentaron durante toda la prueba.

Sobre lo que viene, aseguró que por ahora se tomará un descanso: “Hace cinco meses corrí 165 kilómetros en San Martín de los Andes y ahora cierro el año con esta carrera. El próximo objetivo será esperar las competencias locales, como la del aniversario de Río Gallegos, y acompañar el crecimiento del running en la ciudad”.

Finalmente, Silva agradeció los mensajes recibidos tras su logro: “Hay mucho compañerismo en este deporte. Estoy feliz porque este sueño que parecía imposible se pudo concretar con esfuerzo y constancia”.

