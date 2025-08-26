Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Ultra-Trail del Mont-Blanc (UTMB) volverá a reunir esta semana a miles de atletas de todo el planeta en lo que se considera la cita más emblemática del trail running mundial. Con un recorrido central de 170 kilómetros y cerca de 10.000 metros de desnivel positivo, la competencia atraviesa Italia, Suiza y Francia, y se ha consolidado como un mito dentro de las pruebas de montaña.

En diálogo con Radio LU12 AM680, los corredores riogalleguenses Iván Silva y José Ramírez compartieron sus expectativas desde la ciudad de Chamonix, epicentro de la competencia. Para Silva, estar en suelo europeo ya es un logro: “Estamos ubicados en Chamonix, en una zona montañosa de Francia. Es mi primera vez acá y vivir esto es una experiencia única. La carrera empezó esta semana con diferentes distancias y el ambiente es impresionante”.

José e Iván en los imponentes paisajes de Chamonix.

Ramírez subrayó la dificultad de haber llegado a la cita: “Es nuestra primera vez en Europa y en este evento que no es fácil de acceder. Requiere preparación y también suerte, porque hay que clasificar en distintas pruebas. Con Iván participamos en competencias en Argentina y Brasil, donde sumamos los puntos necesarios para poder estar hoy acá. Es el sueño de todo corredor de montaña”.

Los dos atletas santacruceños afrontarán pruebas distintas dentro del cronograma. Iván Silva correrá 100 kilómetros en alta montaña, con largada el viernes por la mañana: “Son muchas horas de recorrido y la asistencia es fundamental. La organización tiene puestos de abastecimiento para hidratarse y alimentarse porque el cuerpo lo va a pedir constantemente”, explicó.

Por su parte, José Ramírez participará en la OCC, de 55 kilómetros, que comienza en Orsières, Suiza, y culmina en Chamonix: “En mi caso no tengo asistencia externa permitida, pero la organización dispone de puntos de abastecimiento básicos. Nos toca adaptarnos a costumbres distintas, incluso a bebidas isotónicas a las que no estamos acostumbrados en Argentina. La clave va a ser disfrutar cada kilómetro”.

La ruta que deberán completar los corredores en Francia.

Entrenamiento en la Patagonia

La preparación para un evento de semejante magnitud tuvo un desafío adicional: entrenar en un terreno sin montañas como el de Río Gallegos. Silva reconoció esa limitación: “No contamos con circuitos como los de Europa. Tenemos un lugar donde podemos entrenar con algo de desnivel, pero es incomparable. Aun así, nos permitió llegar con una base que nos deja bien parados para competir en Francia”.

Ramírez complementó esa idea y remarcó la pasión que los mueve: “Es muy difícil entrenar con el viento y las condiciones de nuestro lugar, pero lo hacemos porque amamos lo que hacemos. No somos profesionales, somos personas comunes que trabajan todos los días. Sin el apoyo de nuestras familias y amigos sería imposible estar acá”.

Una meta compartida

Para ambos corredores, el solo hecho de estar en la línea de largada ya significa un triunfo. “El mayor logro es estar hoy acá. No fue fácil juntar el dinero para viajar, lo hicimos por cuenta propia y con muchas ganas. Pase lo que pase en la carrera, ya estamos felices”, dijo Ramírez.

Silva, por su parte, no olvidó lo personal en medio de la preparación: “Quiero dedicarle esta experiencia a mi hijo Ezequiel, que cumple 22 años en Río Gallegos mientras yo estoy acá. También a toda mi familia, mis amigos y la comunidad del running local, que nos mandó muchísimos mensajes de apoyo”.

En los próximos días, ambos corredores de Río Gallegos se sumarán a los miles de atletas que enfrentarán los senderos más desafiantes de Europa. Entre paisajes imponentes y una exigencia física extrema, Silva y Ramírez buscarán dejar su huella en el Mont-Blanc, llevando consigo el orgullo de toda una comunidad.