Hay historias que trascienden los resultados deportivos y quedan grabadas para siempre en la identidad de una institución. La de Jorge Castro es, sin dudas, una de ellas. Con una vida marcada por el compromiso, la dedicación y el amor por los colores celestes, el ex presidente de Hispano Americano recibió un emotivo reconocimiento por parte de la familia del club.

En una noche cargada de sentimientos y recuerdos, la institución santacruceña rindió homenaje a quien tuvo un papel protagónico en uno de los períodos más importantes de su crecimiento deportivo e institucional.

Durante su gestión y a través de un trabajo sostenido, Castro fue uno de los pilares fundamentales del desarrollo del básquet de Hispano Americano, acompañando un proceso que llevó al equipo desde el Torneo Federal hasta alcanzar la máxima categoría del básquet argentino: la Liga Nacional.

Sin embargo, su aporte no se mide únicamente en ascensos, competencias o logros deportivos. Su legado también está asociado a valores que forman parte de la esencia de Hispano: el sentido de pertenencia, la humildad, el esfuerzo cotidiano, el trabajo silencioso y una pasión incondicional por la institución.

El reconocimiento tuvo como escenario el mítico gimnasio Tito Wilson, un lugar cargado de historia para el deporte de Río Gallegos, y se desarrolló en el marco del Torneo Desarrollo de Futuros Talentos, una competencia que representa también el futuro del básquet celeste.

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La emoción del encuentro reflejó el cariño y el agradecimiento de toda una comunidad deportiva hacia una persona que, más allá de haber ocupado la presidencia, continúa acompañando al club con la misma pasión de siempre.

Porque hay dirigentes que pasan por las instituciones y otros que dejan una huella imborrable. Jorge Castro pertenece a este último grupo. Su historia está ligada al crecimiento de Hispano Americano y a una manera de entender el deporte desde el compromiso, la pertenencia y el amor por una camiseta.

El homenaje fue mucho más que un reconocimiento: fue un abrazo colectivo, una forma de agradecer tantos años de entrega y de reafirmar que quienes construyeron la historia de una institución siempre tendrán un lugar en ella.