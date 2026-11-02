Un grave episodio de violencia empañó la jornada del fútbol de la Liga de Fútbol Centro de Santa Cruz y obligó a suspender el encuentro de Primera División entre Atlético Santa Cruz y Sportivo Santa Cruz. La decisión se tomó luego de que el árbitro Fabio Kiona fuera agredido durante el partido correspondiente a la Cuarta División, situación que le impidió continuar con sus funciones y formar parte de la terna arbitral prevista para el encuentro principal.

El hecho generó preocupación y malestar en las autoridades de la Liga, que resolvieron dar por suspendida la jornada ante la imposibilidad de contar con el equipo arbitral en condiciones de dirigir. El informe de los colegiados fue elevado al Honorable Tribunal de Disciplina para su correspondiente análisis y eventual aplicación de sanciones.

En declaraciones a un medio radial, el presidente de la Liga de Fútbol Centro, Carlos Martínez, manifestó su angustia e impotencia por lo sucedido y explicó las circunstancias que rodearon la decisión de suspender el partido de Primera.

El árbitro fue golpeado en la frente

Martínez brindó detalles sobre lo ocurrido con Kiona y confirmó que el árbitro recibió un impacto desde atrás que le provocó una lesión en la frente.

“Tiene un golpe en la frente, que fue impactado desde atrás. Está bien, hoy hablé con él, está bien, con toda la angustia, la pena de lo que ha pasado, pero está bien, está bien con su familia”, expresó el titular de la Liga.

Además, destacó la trayectoria y el compromiso del colegiado con la actividad arbitral, y recordó el esfuerzo que había realizado para estar presente en la jornada deportiva.

Según relató Martínez, Kiona había dirigido previamente un encuentro del Torneo Regional en Río Gallegos, entre Camioneros y Bancruz Luego de ese compromiso, emprendió el regreso y llegó aproximadamente a las 2 de la madrugada a Puerto San Julián, para presentarse cerca de las 11 en el estadio de Atlético Santa Cruz y completar la jornada arbitral.

“Pasan estas cosas”, lamentó el dirigente, quien reconoció que el episodio genera un profundo malestar entre quienes trabajan cotidianamente para sostener la actividad futbolística.

El jugador número 10 de Atlético SC le pide explicaciones al árbitro. Luego llegaría el golpe de puño en el rostro.

Por qué se suspendió Atlético SC-Sportivo SC

El presidente de la Liga explicó que la determinación de suspender el encuentro de Primera División no fue sencilla, teniendo en cuenta la organización de la jornada y el esfuerzo realizado por las instituciones y los árbitros para cumplir con el calendario.

La programación contemplaba los encuentros de Octava, Cuarta y Primera División. Sin embargo, tras la agresión sufrida por Kiona durante el partido de Cuarta, la continuidad de la actividad quedó seriamente comprometida.

“Si adoptábamos la postura de continuar con el partido de Primera División, no era fácil. Teníamos un árbitro golpeado. Se determinó suspender el partido de Primera y eso se reprogramará“, explicó Martínez.

Respecto de la nueva fecha, indicó que serán los clubes involucrados quienes deberán buscar un consenso y elevar una propuesta a la Liga. Posteriormente, las autoridades evaluarán la disponibilidad arbitral y las condiciones necesarias para autorizar la disputa del encuentro.

Martínez: “Hay cuestiones que tienen un límite y el límite lo vamos a poner”

Más allá de la suspensión puntual, el titular de la Liga Centro dejó un mensaje contundente frente a los hechos de violencia y advirtió que la situación no puede repetirse.

Martínez señaló que no existe intención de suspender la continuidad del campeonato, pero remarcó que la Liga, los clubes y la Asociación de Árbitros deberán establecer límites claros para garantizar el normal desarrollo de la competencia.

“Hay cuestiones que tienen un límite y el límite lo vamos a poner”, afirmó.

En ese sentido, confirmó que se emitió un comunicado de repudio y que se convocaría a una reunión con las instituciones para abordar lo sucedido y avanzar en medidas que permitan evitar nuevos episodios.

“La intención es que el fútbol continúe. Tenemos que ver algunas cuestiones, pero esa es la predisposición de los clubes, de los árbitros y de la Liga”, sostuvo.

Sin embargo, también dejó en claro su preocupación por el contexto social en el que se producen estos hechos: “Estamos inmersos en una sociedad que en algunos aspectos es demasiado violenta, sensible a cuestiones que creen injustas. Pero vuelvo a repetir: creo que ya se llenó el vaso”.

El Tribunal de Disciplina analizará las pruebas

En relación con las posibles sanciones, Martínez explicó que el procedimiento disciplinario deberá respetar los pasos reglamentarios correspondientes.

El informe arbitral será incorporado a través del sistema Comet y, posteriormente, el Tribunal de Disciplina deberá analizar lo ocurrido. En caso de corresponder, se solicitará el descargo del club o del jugador involucrado, ya que se trata de un derecho que debe garantizarse antes de emitir una resolución.

El dirigente también hizo referencia a las imágenes audiovisuales que comenzaron a circular y que muestran el episodio de violencia.

“Las pruebas fotográficas o el video son irrefutables”, aseguró, aunque aclaró que los procedimientos institucionales deben cumplirse antes de determinar una sanción.

Sobre las consecuencias disciplinarias, recordó que la agresión a un árbitro contempla una de las penalidades más severas previstas en el reglamento, con suspensiones que pueden ir de uno a cinco años.

“Queremos cuidar el fútbol”

Finalmente, Martínez expresó su tristeza por un episodio que, según manifestó, opaca el trabajo que vienen realizando los clubes para fortalecer el campeonato y mejorar sus instalaciones.

Destacó el esfuerzo económico que representa sostener las distintas divisiones, los kilómetros que deben recorrer las instituciones y los avances que ha experimentado la Liga en materia de infraestructura y organización.

“Es una lástima, porque trabajan mucho las instituciones, cuesta muchísimo la parte económica, es una Liga cara, son muchos los kilómetros que se realizan. Las instituciones han progresado mucho en campos de juego e instalaciones”, señaló.

Y dejó un mensaje dirigido a toda la comunidad futbolística: “Para todos los amantes del fútbol, mujeres, hombres, tratemos de ir por un camino que no perjudiquemos al fútbol”.

La jornada dejó una imagen preocupante para el deporte regional: un árbitro agredido, un partido suspendido y una Liga obligada a intervenir ante un hecho que excede lo estrictamente deportivo. Ahora, la atención estará puesta en la resolución del Tribunal de Disciplina y en las medidas que adopten las instituciones para evitar que la violencia vuelva a ocupar el centro de la escena.