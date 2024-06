Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

¡El Celeste no le teme al frío! días atrás los nadadores del grupo de natación máster de Hispano, Julio Gaitán y Adriana Miracle, participaron de una travesía nadando por el canal de beagle, para recibir así el invierno en un nado nocturno, con la particularidad de hacerlo sin traje de neoprene.

Julio Gaitán y Adriana Miracle junto al locutor de LU12, Carlos Saldivia.

FOTO: JUAN PALACIOS/LOA

En el evento, del cual participaron deportistas de Buenos Aires, Río Grande e incluso de Chile, se nadó un aproximado de 400 metros, en condiciones climáticas de temperaturas bajo cero.

Tras esta participación representando al club de Santa Cruz, los atletas visitaron los estudios de LU12 AM680 y compartieron sus sensaciones.

“Para mi fue una experiencia muy linda”, manifestó en primer término Adriana, al destacar la importancia de un evento de estas características y el contexto en el que se realizó, pero principalmente valorando que se pudo compartir con muchas personas de distintos puntos del país. “La camaradería es muy importante”, sostuvo.

El festejo de ambos deportistas al concretar con éxito la travesía.

Por su parte, Julio -quien fue viral días atrás por correr con el torso desnudo en la costanera, con temperaturas bajo cero- se refirió a las metodologías de entrenamiento que se adoptan para realizar estas travesías. “Son todas diferentes, cada uno busca la que cree que le hace mejor. La preparación la hago corriendo ‘en cuero’, peor siempre recomiendo que nadie haga esto sin pasar por otros procesos”, sostuvo y marcó que con estas prácticas, “no me enfermo nunca y jamás me resfrío. A mis 55 años no tomo ningún tipo de pastilla”

“La salud es integral, no solamente el entrenamiento sino también la alimentación y tener hábitos saludables. Y la parte mental, el poder meditar y tener un espacio para conectarte y ser consciente de tu cuerpo, eso igual se educa”, agregó por su parte Adriana.

Por último, ambos manifestaron expectativa de poder participar en el mundial de aguas abiertas a realizarse en agosto en El Calafate, el cual se hará sin traje de neoprene. “Tener el glaciar de vista es un privilegio“, coincidieron y pusieron en valor la realización de este tipo de eventos para que Santa Cruz reciba a nadadores de todo el mundo.

Leé más notas de La Opinión Austral