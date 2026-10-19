Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Del 14 al 17 de octubre, los gimnastas de la Escuela Aero Nielsen de Caleta Olivia, Santa Cruz, representaron a la institución en el Campeonato Sudamericano LIBRAF 2026, desarrollado en la ciudad de Canoas, Brasil. La participación significó un importante desafío deportivo para los atletas santacruceños, quienes llegaron a esta instancia después de meses de preparación, entrenamiento y esfuerzo, y lograron destacarse en una competencia que reunió a representantes de distintas provincias argentinas y de otros países.

La delegación de la institución caletense obtuvo resultados sobresalientes, con dos títulos sudamericanos y destacadas actuaciones individuales y grupales, que reflejaron el compromiso y la dedicación de los deportistas a lo largo de su preparación.

Uno de los grandes protagonistas fue John Nielsen, quien se consagró campeón sudamericano en la categoría IM Infantil, con un puntaje de 15,050 puntos. Además, recibió la distinción de Atleta Destacado, un reconocimiento especial a su desempeño en el certamen.

Por su parte, Alma Contreras se coronó campeona sudamericana en la categoría IW Desarrollo Nacional, con una puntuación de 15,500 puntos, alcanzando otro importante logro para la Escuela Aero Nielsen y para el deporte de Caleta Olivia.

También se destacó el Trío de Desarrollo Nacional, que finalizó en el cuarto puesto con 12,500 puntos, mientras que Geraldyn Quintero alcanzó el séptimo puesto en semifinales, con una calificación de 14,450 puntos. Cada uno de estos resultados representa el fruto de un trabajo sostenido y del compromiso asumido por los gimnastas para afrontar una competencia de nivel internacional.

Los gimnastas junto a la profesora Lucrecia Nielsen.

Más allá de los resultados, la experiencia en Brasil representó una oportunidad única de crecimiento deportivo y personal para los representantes de la escuela santacruceña. El encuentro con gimnastas de otras provincias argentinas y de distintos países les permitió intercambiar experiencias, conocer nuevas realidades y sumar aprendizajes que contribuirán a su desarrollo dentro de la disciplina.

Desde la Escuela Aero Nielsen destacaron que fueron meses de intenso trabajo y entrenamiento para alcanzar este objetivo, y valoraron especialmente todo lo vivido durante el campeonato. El regreso estuvo marcado por la felicidad, el orgullo por los logros obtenidos y las ganas de continuar creciendo para afrontar nuevos desafíos.

Asimismo, remarcaron que las dificultades que aparecen en el camino no representan un motivo para detenerse, sino una oportunidad para fortalecerse y seguir avanzando. Con esa convicción, la institución continúa apostando a la formación de sus atletas, acompañándolos y guiándolos en cada etapa de su recorrido deportivo, con el objetivo de que mantengan la pasión por la gimnasia y el deseo de aprender y superarse día a día.

Otro de los aspectos destacados fue el acompañamiento de las familias, cuyo apoyo resulta fundamental para que los deportistas puedan cumplir sus sueños y alcanzar nuevas metas. Desde la escuela expresaron su agradecimiento a los padres y familiares por estar presentes en cada proyecto, esfuerzo y desafío, reconociéndolos como pilares fundamentales en el crecimiento de los jóvenes gimnastas.