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La organización del Balón de Oro lanzó una encuesta para que los aficionados elijan cuál fue la mejor actuación entre los ganadores del prestigioso premio en sus 70 años de historia. La iniciativa, denominada BOAT, propone comparar temporadas específicas de diez figuras del fútbol mundial y determinar cuál merece ser considerada la más destacada de todos los tiempos.

La votación comenzó a principios de octubre y permanecerá abierta hasta el 27 de octubre a las 00:00, hora de Francia. Para participar, los usuarios deben pagar un euro por cada voto y pueden elegir entre las distintas campañas incluidas en la plataforma.

Uno de los aspectos que más llamó la atención es la ausencia de Diego Maradona entre los candidatos. El astro argentino no ganó un Balón de Oro oficial durante su carrera porque, hasta 1995, el reglamento de France Football restringía el premio a futbolistas europeos. Ese año recibió un reconocimiento honorífico, pero no forma parte de la lista de diez nominados para esta votación.

Cristiano Ronaldo supera a Lionel Messi en el ranking del BOAT

Según los porcentajes difundidos durante la mañana de este lunes, Cristiano Ronaldo lidera la encuesta con el Balón de Oro que obtuvo en 2008, que reúne el 62% de los votos. El delantero portugués consiguió su primer galardón individual tras una temporada destacada con el Manchester United, con el que conquistó la Premier League y la Liga de Campeones.

Durante aquella campaña, Ronaldo marcó 42 goles y repartió siete asistencias en 49 partidos, según los datos difundidos sobre su rendimiento. Además de los títulos de liga y de Europa, el equipo inglés ganó la Community Shield y el Mundial de Clubes en 2008.

El segundo lugar corresponde a Lionel Messi por su Balón de Oro de 2012, que concentra el 13% de los votos. El rosarino obtuvo su cuarto premio consecutivo después de protagonizar un año calendario extraordinario: convirtió 91 goles en 69 partidos, una marca que se convirtió en uno de los registros individuales más destacados de la historia del fútbol.

Messi también aparece en el tercer puesto con su edición de 2023, que reúne el 9%. Ese reconocimiento estuvo vinculado a su desempeño en la temporada 2022-2023 y a los logros que consiguió con la Selección argentina y el Paris Saint-Germain, entre ellos el título mundial obtenido en Qatar en diciembre de 2022.

De esta manera, los dos máximos referentes del fútbol contemporáneo concentran los primeros lugares de la votación, aunque con una diferencia considerable a favor del portugués. La particularidad es que los votos se distribuyen entre distintas temporadas de ambos jugadores, en lugar de concentrarse en una única candidatura por futbolista.

Las cinco campañas más votadas en el BOAT

Los porcentajes publicados hasta el momento muestran una ventaja amplia para Cristiano Ronaldo y una presencia de Messi en dos de los tres primeros puestos. El ranking parcial quedó conformado de la siguiente manera:

Cristiano Ronaldo (2008): 62% de los votos.

Lionel Messi (2012): 13%.

Lionel Messi (2023): 9%.

Cristiano Ronaldo (2007): 7%, según uno de los relevamientos difundidos.

Cristiano Ronaldo (2016): 2%.

Los datos pueden variar a medida que avance la votación, que continuará abierta hasta el 27 de octubre. La plataforma permite consultar los porcentajes acumulados y volver a participar mediante el pago correspondiente.

La iniciativa no busca elegir simplemente al futbolista más exitoso de la historia, sino comparar las campañas que llevaron a distintas figuras a ganar el Balón de Oro. Por eso, un mismo jugador puede aparecer varias veces entre las opciones, según el año en el que recibió el premio.

Quiénes son los diez candidatos al Balón de Oro más grande de la historia

La lista reúne a futbolistas de distintas generaciones que conquistaron el galardón en al menos dos ocasiones. Además de Messi y Cristiano Ronaldo, aparecen leyendas de Argentina, Brasil, Países Bajos, Francia, Alemania e Inglaterra.

Lionel Messi es el máximo ganador del premio entre los nominados, con ocho Balones de Oro, obtenidos en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. Por su parte, Cristiano Ronaldo consiguió cinco, en 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017.

El brasileño Ronaldo Nazário obtuvo el reconocimiento en 1997 y 2002. El neerlandés Marco van Basten fue premiado en 1988, 1989 y 1992, mientras que el francés Michel Platini lo ganó en tres ediciones consecutivas: 1983, 1984 y 1985.

También integran la nómina el alemán Karl-Heinz Rummenigge, ganador en 1980 y 1981; el inglés Kevin Keegan, distinguido en 1978 y 1979; y el alemán Franz Beckenbauer, que recibió el premio en 1972 y 1976.

Completan los diez candidatos el neerlandés Johan Cruyff, ganador en 1971, 1973 y 1974, y Alfredo Di Stéfano, quien obtuvo el Balón de Oro en 1957 y 1959. El argentino nacionalizado español fue una de las grandes figuras del Real Madrid durante una etapa de dominio europeo.

Por qué Diego Maradona no aparece entre los nominados

La ausencia de Maradona es uno de los puntos que puede generar más preguntas entre los aficionados argentinos. El ex capitán de la Selección argentina fue campeón del mundo en México 1986 y protagonizó algunas de las actuaciones más recordadas de la historia, pero no pudo competir por el Balón de Oro durante sus mejores años.

La explicación está en las reglas que regían el premio. Desde su creación, en 1956, hasta 1995, el galardón estaba reservado a jugadores europeos. La restricción excluyó a futbolistas sudamericanos como Maradona, pese a sus actuaciones con la Selección argentina, el Napoli y el Barcelona.

En 1995, France Football le otorgó un Balón de Oro honorífico en reconocimiento a su trayectoria. Sin embargo, ese homenaje no equivale a una de las ediciones oficiales que integran la encuesta BOAT, centrada en campañas de ganadores del premio.

Por ese motivo, el ex futbolista argentino no figura entre los diez candidatos, a diferencia de Alfredo Di Stéfano, quien sí obtuvo el galardón en dos oportunidades y forma parte de la selección propuesta por la organización.

Cómo votar por el Balón de Oro más grande de la historia

Los aficionados interesados en participar deben ingresar al sitio oficial del Balón de Oro y buscar la iniciativa BOAT. Allí pueden seleccionar la campaña que consideran más destacada entre las opciones disponibles y consultar cómo se distribuyen los votos.

Cada participación cuesta un euro y la votación finalizará el 27 de octubre a las 00:00, según el horario de Francia. Hasta entonces, Cristiano Ronaldo parte como favorito con su temporada de 2008, mientras que Messi se mantiene en el segundo y tercer lugar con sus actuaciones de 2012 y 2023.

El resultado final permitirá conocer cuál de las campañas elegidas por la organización recibe el mayor respaldo del público. La encuesta vuelve a poner en primer plano la rivalidad entre dos de los futbolistas más premiados de las últimas décadas, aunque también incorpora a figuras históricas que marcaron distintas épocas del fútbol mundial.