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Matías Portillo, autor del primer gol, dijo a LOA: “Contento por el triunfo. Es lo que veníamos a buscar, los 3 puntos. Sabíamos que iba a ser un partido difícil así que feliz por la victoria”.

Matías Portillo, figura de Bancruz. FOTOS JUAN PALACIOS/LA OPINION AUSTRAL

Sobre qué hablaron en el entretiempo y cómo se siente desde lo personal, sostuvo que “teníamos que bancar, sabíamos que les iban a quedar pelotas de gol pero por suerte les pudimos hacer dos más apenas arrancó el segundo tiempo asi que contento por el trabajo que venimos haciendo día a día”.

“Gracias a Dios me siento bien con mis compañeros que me ayudan siempre un poco más. Muy contento en lo personal y en lo grupal porque cada vez me siento mucho mejor y puedo ayudar al equipo”.

Ignacio Montes, capitán y autor del tercer gol.

Ignacio Montes, capitán de Bancruz. FOTOS JUAN PALACIOS/LA OPINION AUSTRAL

“Los primeros minutos nos costó un poco. El árbitro al sacarnos tantas amarillas seguidas nos condiciona y cambia el roce y la situación del partido. Nos quedamos con uno menos pero por suerte pudimos sacarlo adelante y llevarnos la victoria”.

Además, agregó que el objetivo del grupo es llegar hasta la final del campeonato.

“Sabíamos que se nos venían partidos difíciles y que había que agarrarse de las victorias para seguir sumando que es lo más importante. Más que nada para llegar al último partido que es el objetivo”.

Carlos Padín, técnico del bancario, indicó que el árbitro del partido “me expulsó mal, estaba hablando con el banco de Hispano”.

Carlos Padín aseguró que su equipo siembre busca ser protagonista. JUAN PALACIOS/LA OPINION AUSTRAL

Sobre el trámite del partido, expresó: “Jugamos un partido bárbaro. Hicieron un esfuerzo bárbaro desde los 20 minutos que nos quedamos con un jugador menos. Ganábamos uno a cero, les convertimos tres veces y creo que pudimos ampliar más la ventaja”.

Para concluir, valoró el triunfo y aseguró que su busco siempre intenta ser protagonista en todas las canchas.

“Necesitábamos ganar y tener una victoria como ésta. Tenemos un equipo que propone y vamos a proponer siempre. Estoy muy orgulloso y me sentí muy representado por los chicos”.

“Ale” Ortiz, autor de dos goles, le dijo a LOA:“Era un partido bisagra para nosotros porque Hispano viene muy bien y nosotros veníamos de un golpe contra Boca que nos pudimos levantar contra Defensores y este era un buen rival para después encarar lo que viene de la mejor manera”.

Alejandro Ortiz, goleador de la tarde. FOTOS JUAN PALACIOS/LA OPINION AUSTRAL

Además agregró que “fue un partido complicado que lo pudimos abrir enseguida así que contento por la victoria. Somos un equipo muy intenso que buscamos presionar al rival todo el tiempo y sabemos que las oportunidades nos van a quedar”.

Por último, sobre la dupla de ataque que conforma con Matías Portillo, indicó que “Mati es un gran jugador, uno de los mejores de la liga así que hay que aprovechar porque se hace más fácil jugar con jugadores así”.