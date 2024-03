La Asociación Independiente del Fútbol de los Barrios de Río Gallegos lanzó la programación para la 15° fecha de las Primeras A y B tras realizarse las reuniones con sus respectivos delegados, que se llevarán a cabo este fin de semana, lunes y martes en las canchas Nora Vera y Enrique Pino. La segunda categoría también completará su jornada numero 10 en los días Jueves y viernes

Se espera un buen clima para este fin de semana, donde familias e hinchas se acercarán a las canchas Nora Vera y Enrique Pino para ver a sus familiares.

Primera A

La máxima división jugará sus encuentros durante el fin de semana, será en la cancha Enrique Pino. A continuación la programación del Sábado: 13:00 Matadero vs. Unión Petroleros Privados, 15:00 Deportivo Junín vs. Alianza Sur, 17:00 Deportivo Palermo vs. Car Mar, 19:00 Camioneros vs. Jorge Newbery y 21:00 Deportivo Cristal vs. Belgrano.

Mientras el domingo se jugarán los siguientes partidos: 13:00 José Honorio Ortega vs. Juventud Petrolera, 15:00 Vial Santa Cruz vs. Los Halcones, 17:00 Club 240 vs. El Cóndor, 19:00 Sol de América vs. La Kuadra y 21:00 Martín Güemes vs. Lamadrid completarán la 15° jornada de la Primera A.

En cuanto a las posiciones, Deportivo Cristal es el nuevo puntero tras el empate de Unión Petroleros Privados frente a Camioneros. Y Belgrano quedó en el tercer lugar, seguido por Olimpia, Halcones, El Cóndor y Deportivo Junín.

Primera B

Esta categoría tendrá que jugar dos fechas en seis días, la primera jornada que se jugará arrancará este jueves con los siguientes partidos: 20:00 Don Bosco vs. Desamparados y 22:00 Unión Santiago vs. Espartanos en la cancha Enrique Pino, mientras en el mismo horario pero en la Nora Vera se enfrentarán; Deportivo Chaco vs. Cachorros FC y Juventud Santacruceña vs. Tigre Río Gallegos.

Mientras el viernes completarán la 10° fecha en las canchas de Enrique Pino y Nora Vera, con los siguientes enfrentamientos: Dorados FC vs. Globito Decadente, Atlético 23 Río Gallegos vs. Estrella del Este, Villareal vs. Deportivo Petrel, San Martín vs. Deportivo Juniors y Huracán Santacruceño vs. Carboneros.

Fecha 15, lunes 1 de abril en la cancha Enrique Pino: 20:00 Don Bosco vs Atlético 23 Río Gallegos y 22:00 Huracán Santacruceño vs. Villareal, y en los mismo horarios pero en la Nora Vera se medirán; Desamparados vs. Espartanos y Dorados FC vs. Unión Santiago.

Mientras el martes en la Enrique Pino jugarán: 13:00 Deportivo Juniors vs. San Benito, 15:00 Amistad vs. Deportivo Petrel y 17:00 Carbonero vs. Estrella del Este. En los mismo horarios pero en la Nora Vera se enfrentarán; Tigre Río Gallegos vs. Cachorros FC, Globito Decadente vs. Orteguita Juniors y Juventud Santacruceña vs. San Martín.

Amistad es el único puntero de esta división con 37 puntos, siete menos tiene Deportivo Chaco y le siguen de cerca Dorados FC, Unión Santiago, Estrella del Este, Deportivo Juniors y Desamparados.

Demás divisiones

Las categorías C y D tendrán reunión este miércoles al mediodía. Al igual que la categoría Sénior. Los +45 y los juveniles continúan con su actividad durante la semana por la noche en las canchas Enrique Pino y Nora Vera.