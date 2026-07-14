László Kubala: 1xBet habla de uno de los mejores jugadores de la historia del FC Barcelona. Cerca del estadio Camp Nou, en plena reconstrucción, se puede ver una pequeña estatua de metal.

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Es un monumento a László Kubala, el hombre que contribuyó a la decisión del Barcelona de construir un nuevo estadio a principios de los años cincuenta. Quizá se pregunte por qué. Es que el Camp de Les Corts, donde antes jugaban los blaugranas, ya no daba cabida a todos los que querían ver la magia del gran delantero.

Kubala vs Di Stefano

En una época en la que El Clásico se convirtió en la lucha futbolística principal en España y Europa, surgió la principal pregunta que los aficionados no pueden responder hasta hoy: ¿qué equipo tiene el mejor líder? Estos debates en los últimos 70 años han incluido a Lineker y Butragueño, Ronaldinho y Raúl, o Messi y Ronaldo, pero todo empezó con la rivalidad entre Kubala y el principal delantero del Madrid, Alfredo di Stéfano.

El delantero sigue siendo uno de los máximos goleadores de la historia del Barcelona, cuarto con 194 goles en todas las competiciones. Por encima sólo están la leyenda del Barça de los años 20 y el futbolista favorito de Salvador Dalí, Josep Samitier, el uruguayo Luis Suárez, y Leo Messi, que se encuentra en el pico de la cumbre. En 1999, en una encuesta especial con motivo del centenario del club, los aficionados nombraron a Kubala mejor jugador de la historia del equipo.

Gran escape

Kubala fue un futbolista único por muchas razones. ¿Qué otra leyenda consiguió jugar para 3 selecciones nacionales diferentes a la vez? Los aficionados más experimentados recordarán a Dejan Stanković, que actuó para Yugoslavia, luego para Serbia y Montenegro, y al final sólo para Serbia. Pero la historia de Kubala es aún más insólita.

Kubala llegó a Cataluña en 1950, cuando sólo tenía 23 años. Para entonces, László (más tarde se convertiría en Ladislav en España) ya era considerado uno de los mejores jugadores de Europa. Natural de Budapest, a los 18 años debutó con el Ferencvaros local, pero un año después murió su padre y su madre decidió regresar a su tierra natal, Bratislava. Allí, Kubala se hizo jugador del Slovan e inició una carrera en la selección checoslovaca, para regresar a Hungría un año después.

Algunos afirman que le atrajeron con promesas de una vida fabulosa, otros que amenazaron a sus familiares. De un modo u otro, en 1948, Kubala regresó a la patria de su padre, consiguió jugar en la selección nacional húngara y, en enero de 1949, huyó a Occidente. El obstinado delantero, al que le encantaba defender su opinión, se sintió acartonado en el país del socialismo victorioso, y también tuvo que enfrentarse al servicio militar. Laszlo decidió abandonar Hungría y, como un gran delantero, sobresalió de los demás.

La estrella polivalente del Barcelona

Tras un año deambulando por Europa, Kubala se instaló en Barcelona. El influyente equipo llegó a un acuerdo con la FIFA, que amenazaba al jugador con una suspensión indefinida. Le cautivó la invitación del Barça para entrenar al suegro del futbolista, Ferdinand Daučík. László estuvo un año sin jugar al fútbol, pero en 1951, con pasaporte español y un nuevo nombre, Ladislau, se convirtió en un elemento indispensable del grande catalán.

En su primera temporada completa, 1951-52, Kubala marcó 26 goles en 19 partidos. El futbolista tenía un instinto goleador único y leía perfectamente el juego, lo que le permitió convertirse en un auténtico todoterreno. En el Barça, empezó como delantero centro, más tarde se convirtió en mediapunta y a veces actuaba en las bandas del ataque. Marcaba mucho en cualquier posición y daba asistencias para todos los gustos.

Durante su carrera en el Barcelona, Kubala ganó 4 títulos de la Liga, a los que añadió 5 victorias en la Copa del Rey y dos en la Copa de Ferias, predecesora de la Copa de la UEFA. Para completar la colección de Ladislav sólo faltaba una victoria en la UEFA Champions League, y en 1961 el Barcelona estuvo a punto de conseguirla. En la final, el equipo se adelantó en el marcador contra el Benfica, donde empezaba a brillar la estrella del gran Eusébio, pero perdió 2-3. En aquel partido, otros dos grandes húngaros catalanes marcaron para el Barça: Kocsis y Czibor.

Nuevo encuentro con Di Stefano y su carrera de entrenador

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László murió en 2002 y fue enterrado en el cementerio de Les Corts, en el solar de aquel estadio que el Barcelona abandonó gracias al genio futbolístico de Kubala.

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