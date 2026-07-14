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El Mundial 2026 se encuentra en etapa de definición. Con los cuatros equipos clasificados, este martes 14 de julio se disputará la primera llave de semifinales, mientras que la segunda será el miércoles. Esta instancia se abrirá con el siguiente partido:

Francia vs. España (16.00hs)

Ver el calendario completo del mundial 2026.

Ver partidos del Mundial 2026 en vivo: por dónde pasan la Copa del Mundo

La transmisión del Mundial 2026 en Argentina presentará una oferta fragmentada. En total se disputarán 104 partidos, pero solo algunas plataformas ofrecerán la cobertura completa, mientras que el resto contará con transmisiones seleccionadas o parciales.

Cobertura Total (Los 104 partidos)

Estas señales transmitirán la totalidad del torneo sin restricciones geográficas:

DSports y DIRECTV (DGO): Es el único canal con los 104 partidos en TV satelital y streaming a través de DGO, incluyendo programación en vivo desde las sedes.

Es el único canal con los 104 partidos en TV satelital y streaming a través de DGO, incluyendo programación en vivo desde las sedes. Paramount+, Flow y Amazon Prime Video: Gracias a acuerdos de sublicencia con DSports, estas tres plataformas también brindarán los 104 encuentros (mismo contenido, diferente acceso).

Cobertura Parcial (Cuántos partidos transmite cada señal)

El resto de los canales ofrecerá una selección de encuentros enfocados principalmente en la Selección Argentina, fases de grupos y llaves clave:

TyC Sports (52 partidos): Transmitirá la mitad del torneo. Incluye todos los partidos de la Selección Argentina, fase de grupos, cruces clave y la gran final.

Transmitirá la mitad del torneo. Incluye todos los partidos de la Selección Argentina, fase de grupos, cruces clave y la gran final. Telefe (32 partidos): Enfocado en Argentina, Latinoamérica y Europa. Tiene confirmados solo 22 partidos de la fase de grupos.

Enfocado en Argentina, Latinoamérica y Europa. Tiene confirmados solo 22 partidos de la fase de grupos. Disney+ / ESPN Premium (30 partidos): Transmitirá encuentros de selecciones latinoamericanas y europeas, incluyendo algunos partidos eliminatorios y la final.

Transmitirá encuentros de selecciones latinoamericanas y europeas, incluyendo algunos partidos eliminatorios y la final. TV Pública (10 partidos): Cubrirá exclusivamente partidos de Argentina en fase de grupos y 7 encuentros más en zona de eliminación (estos últimos aún sin confirmar).

Plataformas gratuitas: ¿Cómo funcionan y cuáles son los riesgos?

También podrá seguirse online a través de Pelota Libre, una opción popular para ver fútbol gratis desde el celular o la computadora.

Pelota Libre y Roja Directa permiten acceder sin registro a transmisiones deportivas en vivo. Sin embargo, funcionan sin licencia oficial y presentan riesgos como virus o baja calidad de imagen.

permiten acceder sin registro a transmisiones deportivas en vivo. Sin embargo, funcionan sin licencia oficial y presentan riesgos como virus o baja calidad de imagen. La legalidad y la seguridad del contenido en estas plataformas están en duda, ya que infringen derechos de autor y podrían ser bloqueadas en cualquier momento.

Pelota Libre ¿Cómo funciona?

Con una interfaz casi idéntica y características similares, Pelota Libre se convirtió rápidamente en el sucesor natural de Fútbol Libre. Esta plataforma logró captar a una gran cantidad de usuarios que buscaban una alternativa para seguir disfrutando de sus deportes favoritos sin tener que pagar una suscripción.

Pelota Libre funciona de manera similar a su predecesor: ofrece transmisiones en vivo de partidos de fútbol de diversas ligas y torneos, sin requerir ningún tipo de registro o pago. Los usuarios pueden acceder a este contenido a través de diferentes dispositivos, como computadoras, smartphones y tablets.

RojaDirecta ¿Qué es y cómo funciona?

Roja Directa es una popular página web española que se consolidó como un sitio de referencia para acceder gratuitamente a transmisiones deportivas en vivo, con una amplia variedad de eventos que incluyen fútbol, baloncesto, tenis y más.

Sin embargo, Roja Directa enfrenta constantes acusaciones de piratería por presuntamente ofrecer contenido sin tener los derechos de transmisión, lo que ha generado medidas judiciales en su contra. El 22 de junio, un juzgado en Madrid ordenó el cese inmediato de sus emisiones, pero el sitio sigue activo gracias a estrategias como cambiar de dominios y mantener en el anonimato a sus responsables, entre ellos su fundador, Igor Seoane.

Roja Directa: Streaming Deportivo Gratuito, Controversia y Estrategias para Esquivar la Justicia

Este sitio, que atrae a millones de usuarios al mes, ha sabido evadir acciones legales a lo largo de los años, como el bloqueo de sus dominios por parte del gobierno estadounidense en 2011. A pesar de la controversia, Roja Directa continúa siendo una opción muy buscada por los aficionados al deporte, aunque los usuarios deben considerar tanto la calidad de las transmisiones como la legalidad de su contenido.

Los riesgos de utilizar plataformas piratas

Si bien la tentación de acceder a contenido deportivo de forma gratuita es grande, es importante tener en cuenta los riesgos asociados al uso de plataformas como Pelota Libre:

Violación de derechos de autor: Al utilizar estas plataformas, se está apoyando la piratería y violando los derechos de autor de las ligas y los canales de televisión.

Al utilizar estas plataformas, se está apoyando la piratería y violando los derechos de autor de las ligas y los canales de televisión. Riesgos para la seguridad: Estas plataformas pueden contener malware o virus que pueden infectar tu dispositivo.

Estas plataformas pueden contener malware o virus que pueden infectar tu dispositivo. Calidad de la transmisión: La calidad de la transmisión puede ser variable y estar sujeta a cortes o interrupciones.

La calidad de la transmisión puede ser variable y estar sujeta a cortes o interrupciones. Bloqueo de la plataforma: Las autoridades pueden bloquear el acceso a estas plataformas en cualquier momento.

¿Qué es Tivify y por qué está dando de qué hablar?

Tivify es un servicio de televisión en directo por internet (IPTV) que te permite disfrutar de una gran variedad de canales de televisión tradicionales, series, películas y programas en vivo, todo de manera gratuita. Aunque su versión premium ofrece funciones adicionales como mayor capacidad de grabación y sin publicidad, la versión gratuita ya es suficiente para satisfacer a muchos usuarios.

¿Cómo ver Tivify desde Argentina?

Aunque Tivify está disponible oficialmente en España, muchos usuarios de Argentina lo activaron utilizando una VPN (Red Privada Virtual), para poder acceder al contenido de Tivify sin restricciones geográficas. Sin embargo esta práctica sería violatoria de la legislación. De hecho, en sus términos y condiciones Tivify, advierte que el servicio únicamente podrá utilizarse dentro de España. “El Usuario no podrá en modo alguno utilizar ni intentar utilizar el Servicio fuera del Territorio, ni podrá incitar, facilitar o provocar que ningún tercero lo haga”.

Promiedos: ¿Cómo funciona?

Promiedos es una aplicación es específicamente de fútbol y permite estar al tanto de absolutamente todos los resultados de las ligas más importantes del mundo, incluyendo además las copas y los mundiales. La app es argentina, y por ello hace mayor hincapié en el de fútbol de nuestro país.

Está basada en el sitio web que posee su mismo nombre y el cual, al ser consciente de los avances de la tecnología y con el objetivo de estar más cerca de sus usuarios, creó una app sencilla y ágil al igual que la web.

A pesar de tener información de las ligas más importantes del mundo, Promiedos pone especial atención en la liga argentina y no sólo en la primera división, sino que en todas las categorías que presenta el fútbol de nuestro país.

Promiedos busca mejorar día a día y para ello añadió a sus características un foro donde los usuarios pueden expresar sus opiniones o debatir no sólo sobre los partidos, sino también sobre cada una de las ligas. Además, la app busca alimentar al usuario con la mayor cantidad de información posible, facilitando para ello estadísticas, historiales, tabla de posiciones (incluyendo puestos de clasificación a copas) y tablas de promedios para aquellos que estén preocupados por el descenso. También, Promiedos agregó una sección llamada “PRODEMIOS” donde los usuarios pueden poner a prueba sus pronósticos (con la dinámica del prode) y obtener importantes premios.