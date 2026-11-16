Hay tardes que marcan un antes y un después. Momentos que quedan grabados para siempre y que, con el paso de los años, se transforman en recuerdos imborrables. Para Lautaro “Masiso” Ludueña, la de este domingo seguramente será una de ellas.

Su historia con el Atlético Boxing Club comenzó cuando apenas tenía tres años. Desde entonces, el “albiverde” fue mucho más que un club. Fue su casa, el lugar donde creció, aprendió y recorrió cada una de las categorías formativas con un sueño que siempre estuvo presente: llegar a Primera División y defender los colores que siente como propios.

El camino tuvo paciencia, esfuerzo y mucho trabajo. Ya había tenido la oportunidad de integrar el banco de suplentes en encuentros de Primera y también del Torneo Regional, pero todavía le faltaba vivir ese instante tan esperado: ingresar al campo de juego y tener sus primeros minutos en la máxima categoría.

El desahogo de “Masiso” luego de atajar dos penales en la serie frente a Bancruz.

Y el fútbol, con esas vueltas inesperadas que lo hacen único, le tenía preparada una oportunidad tan importante como impensada.

En una semifinal decisiva frente a Bancruz, cuando apenas comenzaba el encuentro, el arquero titular sufrió una lesión que obligó a realizar una modificación. Fue entonces cuando llegó el momento de “Masiso”. Con apenas 17 años, el juvenil tuvo que dejar atrás los nervios propios de un debut y asumir una responsabilidad enorme en un partido en el que estaba en juego el pase a la final.

La exigencia no tardó en llegar. Bancruz encontró la apertura del marcador y, con el correr de los minutos, el encuentro se transformó en una verdadera batalla futbolística. Boxing logró ponerse 3 a 1 arriba, pero el conjunto bancario reaccionó en el complemento y consiguió establecer el 3 a 3 que llevó la definición a los penales.

Fue allí donde Lautaro escribió su propia página en la historia del “albiverde”.

Lejos de sentir el peso de la responsabilidad, el joven arquero se agigantó bajo los tres palos. Con personalidad, decisión y una enorme determinación, contuvo dos remates desde los doce pasos y se convirtió en una de las figuras de la clasificación. Boxing se impuso por 4 a 1 en la tanda y aseguró su lugar en la final del Torneo Clausura.

De aquellos primeros pasos en el club, cuando apenas tenía tres años, a debutar en Primera División con 17 y transformarse en héroe de una semifinal. Una historia que habla de pertenencia, perseverancia, formación y sueños que, tarde o temprano, encuentran su oportunidad.

Lautaro y una foto de archivo, en sus inicios defendiendo el arco “albiverde”.

Pero hubo un detalle que terminó de darle un significado especial a la jornada.

Después de los saludos, los festejos y la alegría compartida con sus compañeros, “Masiso” tuvo un primer destino: buscar a su familia. Esa que estuvo siempre, alentándolo detrás del alambrado, acompañando cada entrenamiento, cada partido y cada paso de un camino que tuvo su recompensa en una tarde inolvidable.

Porque detrás de cada futbolista hay una historia, y detrás de cada sueño cumplido suele haber una familia que nunca deja de acompañar.

Este domingo, Lautaro Ludueña no solamente debutó en Primera. También demostró que estaba preparado para aprovechar su oportunidad.

Desde la cuna con los mismos colores.

De la escuelita a la Primera. De los sueños a la realidad. “Masiso” tuvo su tarde soñada y ya tiene un lugar en la historia de esta clasificación del Boxing.