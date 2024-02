Le harán estudios a Purita por posible fractura de pómulo

El lateral volante de Patronato de Paraná, Emiliano Purita, será sometido en los próximos días a estudios que determinarán si padece o no fractura de pómulo izquierdo, tras abandonar el campo de juego antes de la finalización del partido del domingo con All Boys (0-0).

El jugador, de 26 años, fue víctima anoche de un codazo del defensor "albo", Alejo Rodríguez, cuando el encuentro ya finalizaba.

La presunción del departamento médico de la entidad "rojinegra", según pudo constatar Télam, es que el exjugador de San Lorenzo, Arsenal y San Martín de Tucumán “tiene fractura de pómulo izquierdo” y debería ser “intervenido quirúrgicamente”

Purita, quien llegó como refuerzo en este mercado de pases, había ingresado en el segundo período por Juan Barinaga en el equipo que comanda el DT Walter Perazzo.

Lo cierto es que Patronato ya sabe que no podrá contar con el jugador en el próximo encuentro del sábado a las 17 ante Tristán Suárez, válido por la tercera fecha, zona A, del torneo de la Primera Nacional.

(Télam)