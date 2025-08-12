En un “Tito“ Wilson colmado, se disputó este lunes por la noche la final reprogramada de la Primera división masculina de la Liga de Básquet Riogalleguense (LIBAR) entre los dos mejores equipos de la ciudad: Hispano Americano y San Miguel.

El encuentro estaba previsto jugarse el domingo en el gimnasio municipal Juan Bautista Rocha, pero fue suspendido, determinándose su realización en la cancha del “Celeste”.

Con transmisión exclusiva de Radio LU12 AM680 Río Gallegos, relatos de Carlos Zapico y comentarios de Virginia Carmona, el primer cuarto del juego arrancó con todo, con ambos equipos yendo al frente con determinación.

Fueron unos primeros minutos muy encendidos en el clásico de la ciudad. Dos equipos fuertes y ágiles que apostaron a las transiciones rápidas para buscar el aro rival. Así, terminaron los 10 minutos iniciales igualados 19-19.

Zuriel Fernández.

Ya en el segundo cuarto, el equipo “Celeste” -que viene de ser campeón en Punta Arenas hace un mes- hizo prevalecer sus armas y su condición de local para tomar una gran ventaja por sobre el “Santo”, quedándose con el parcial y llevando el partido al descanso con el tanteador 44-32 a su favor.

Facundo Zalazar, entrenador del Celeste.

En la segunda mitad del encuentro las cosas se mantuvieron con la misma intensidad. San Miguel buscó acortar distancia sobre Hispano, pero no pudo acercarse mucho en el marcador. El local, las que tuvo, las convirtió y se mantuvo siempre arriba, terminando el encuentro 83-69. Partidazo del “Celeste” y festejo del campeón en casa.

Valentino Tresguerres, base y capitán del equipo, manifestó su satisfacción tras la victoria, enfatizando que “el equipo es talento, corazón y huevo todo el tiempo. Es lo que dejamos y sacamos siempre los partidos adelante de esta manera”, en declaraciones a LU12.

Facundo Zalazar, DT del equipo, habló con LU12 tras los festejos, destacando el “sentido de pertenencia” del equipo.

“Queríamos que el club se vuelva a llenar. Que la gente esté. Queremos eso. Es volver a empezar”, dijo al ser consultado sobre el próximo objetivo que será competir en el Pre Federal. “Veremos hasta dónde nos da”, dijo.

“Es lo que siempre quise. Me fui a estudiar queriendo volver. Quiero dejar una marca. Estas cosas me llenan mucho. Para mi el club es todo, tanto cuando jugué como ahora”, dijo el entrenador en declaraciones al móvil de LU12.

Tresguerres, base y capitán.

Zuriel Fernández, uno de los destacados jugadores del plantel, con paso en la Liga Argentina cuando Hispano competía profesionalmente, se manifestó muy conforme por el resultado. “Era lo que buscábamos, nos preparamos para esto” y destacó que “jugamos muy bien todos, sacamos la diferencia que tenemos, más que un equipo somos un grupo humano muy bueno, se refleja todos los días en las prácticas. Contentos por ganar”.