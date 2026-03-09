Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El pasado 7 de marzo el Consejo Federal del fútbol argentino realizó una reunión de delegados en la provincia de Córdoba, adonde asistieron la casi totalidad de representantes de todo el país, donde fueron informados de las nuevas modalidades que tendrá el fútbol del interior a partir de 2027.

La inclusión de un nuevo torneo que se denominaría Torneo Argentino del Interior, estaría ubicado entre el Torneos Regional Amateur y el Torneo Federal “A”, y tendría su primera edición en 2027 con participación de 68 equipos ( 8 por región), y obligará además a contar con 4 contratos profesionales (la mitad de los que exige el Federal “A”) en cada equipo, y se jugaría de abril a noviembre de cada año.

Para concretar esta información habrá que esperar la reunión de ésta noche de la Liga de Fútbol Sur, dado que su presidente Luis Jacinto Cáceres esta volviendo recién de la asamblea cordobesa y el consejo tendrá cita esta noche en el seno de la liga, motivo por el cual aún no se cuenta con información de primera mano, pero si la habrá en la jornada de mañana.

Lo que se puede adelantar por ahora es la realización de este torneo que será un escalón mas alto que el Torneo Regional Amateur y que otorgará 16 ascensos en 2027 para el primer inicio, lo que significa que dos equipos por región clasificarán para jugarlo ( un ejemplo sería las finalistas del torneo anterior Boxing Club y La Amistad de Cipolletti), y a los que se sumarán los 4 equipos que desciendan del Torneo Federal “A” mas 48 equipos con licencia deportiva institucional otorgada por el Consejo Federal.

Por su parte el Torneo Regional Amateur que este año 2026 comienza en agosto y hasta diciembre, deberá tener un clasificatorio previo, por lo que ya esta estipulado que por ahora Unión Petroleros Privados y Ferrocarril ya aceptaron jugarlo y lo mismo haría el Atlético Boxing Club, pero este clasificatorio debería jugarse en las próximas semanas dado que el TRA se inicia en agosto porque luego el receso invernal no permitiría organizar la disputa, lo que acelera todo el movimiento mas allá del torneo oficial de la Liga que comienza el domingo que viene.

Esto significa que para llegar al Federal “A” primero se deberá clasificar para el Torneo Argentino del Interior, el que sí otorgaría 6 ascensos al Federal “A” por lo que la escalera quedaría armada de esta manera, con la programación para 2027 que tendría el torneo Argentino del Interior jugando de marzo a noviembre, el Torneo Regional Amateur jugando de agosto a diciembre y el torneo Federal “A” jugando a la par del Argentino del Interior de marzo a diciembre.

Opiniones diversas

Esta nueva modalidad ya esta siendo evaluada en varias instituciones del medio y por supuesto en el mayor representante de los últimos años cual es el Boxing Club, por lo que algunos allegados cuentan que el fin de semana hubo charlas sobre el particular, donde los albiverdes considerarían “interesante” el nuevo torneo por varias causas, entre ellas porque jugar un torneo superior al TRA, evitaría el desgaste que representa el cruce previo con equipos que quedan en el camino pero que obligan a jugar varios encuentros antes de enfrentar a los mas poderosos de la Patagonia y esto provoca un desgaste lógico y un aporte económico importante.

Con ésta idea se jugaría un torneo con los mas encumbrados de la región durante varios meses (recordar que son 8 equipos por región), donde inmediatamente se enfrentarían con los equipos de Comodoro Rivadavia y de la Patagonia norte, lo que elevaría además el nivel de juego y provocaría un mejor desenvolvimiento de los equipos que participen de este torneo.

Porqué consultamos con allegados al Boxing Club sencillamente porque es el mas cercano a las solicitudes que plantea el Consejo Federal debido a su trayectoria en el TRA en los últimos 12 años (desde 2014), donde de no clasificar deportivamente por resultados, igual cumpliría con las premisas de historia, actuaciones recientes en el TRA, infraestructura y mérito institucional del que habla el Consejo Federal para integrar el Torneo Argentino del Interior, por lo que sería una de las instituciones mas cercanas a esta realidad y no son ajenos a esta idea, dado que la están evaluando favorablemente.

Habrá que esperar ahora la reunión de ésta noche en el seno de la Liga de Fútbol Sur y el informe que presente el presidente Luis Cáceres relativo a la reunión de Córdoba, para poder sacar conclusiones para adelante, aunque ya por lo menos las ideas “de peso” están siendo consideradas por las instituciones involucradas y será cuestión de consultar luego de estas consideraciones.