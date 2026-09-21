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El futsal infantil volvió a reunir durante el fin de semana a una importante cantidad de jóvenes jugadores en el marco del Torneo Alumni, una competencia que permitió a las categorías formativas de distintos clubes disfrutar de varios días de fútbol, aprendizaje y camaradería. Entre los protagonistas estuvieron Talleres RG y Atlético Boxing Club, que tuvieron actuaciones destacadas y volvieron a poner en valor el trabajo que realizan con sus divisiones infantiles.

Talleres RG tuvo una participación sobresaliente con sus categorías 2017, 2018 y 2019. Los pequeños representantes de la institución dejaron en alto los colores del club y cerraron el certamen con presencia en los tres principales lugares de las distintas categorías.

La categoría 2018 logró quedarse con el campeonato y se convirtió en una de las grandes protagonistas del torneo. La 2019, en tanto, alcanzó el subcampeonato, mientras que la categoría 2017 completó el podio con un valioso tercer puesto.

El trabajo de los equipos estuvo encabezado por el profesor Juan Manuel Ortiz, mientras que la categoría 2019 contó con la conducción de los profesores Jerónimo Leyenda y Paola Torres. Desde Talleres destacaron especialmente el esfuerzo, el compromiso y las ganas demostradas por cada uno de los chicos durante la competencia.

La institución también puso en valor el acompañamiento permanente de las familias, que estuvieron presentes durante los partidos, alentando y acompañando a los pequeños futbolistas en cada instancia del torneo. Para el club, cada competencia representa una nueva oportunidad para que los chicos sumen experiencias, aprendan y continúen creciendo tanto dentro como fuera de la cancha.

El Atlético Boxing Club también tuvo una actuación destacada en el Torneo Alumni, desarrollado en el gimnasio Lucho Fernández. El semillero albiverde volvió a mostrar los frutos del trabajo realizado en sus categorías formativas y consiguió presencia en los primeros puestos de las tres divisiones participantes.

La categoría 2017 se consagró campeona, mientras que la 2018 alcanzó el tercer puesto. En la categoría 2019, Boxing tuvo dos equipos entre los protagonistas, con uno de ellos logrando el campeonato y el otro finalizando en la tercera posición.

La participación albiverde también tuvo reconocimientos individuales. Mariano Miranda fue distinguido por integrar la valla menos vencida de la categoría 2017, mientras que Julián Olguín terminó como goleador de esa divisional. En la categoría 2019, Valentín Abbate fue reconocido como máximo goleador.

Desde el Boxing destacaron el crecimiento de cada uno de los chicos y valoraron especialmente las ganas, el aprendizaje, el compromiso y la alegría con la que afrontaron un fin de semana cargado de competencia. El reconocimiento también estuvo dirigido a las familias, fundamentales en el acompañamiento de los pequeños durante este proceso de formación.

El trabajo de las divisiones infantiles del Boxing está encabezado por los profesores Juan Pablo Daldosso, Matías Aguirre, Eduardo Toledo y Maxi Toledo, quienes acompañan a los jóvenes jugadores en su desarrollo deportivo.

El Torneo Alumni dejó así una jornada especialmente positiva para Talleres RG y Atlético Boxing Club, con resultados que reflejan el crecimiento de sus categorías formativas. Sin embargo, más allá de los trofeos y reconocimientos, ambos clubes coincidieron en poner el foco en la importancia de brindarles a los chicos espacios para competir, compartir, aprender y disfrutar del deporte.