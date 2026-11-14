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El básquet formativo tiene un fin de semana de protagonismo con un importante encuentro que reunirá a Los Tigres y Argentino Básquet, en dos jornadas que prometen competencia, compañerismo y mucho entusiasmo dentro de la cancha.

La actividad comenzó el viernes 13 , con tres encuentros programados entre las 18:30 y las 21:30. La apertura estuvo a cargo de San Miguel Blanco frente a Tigres Masculino U11. Posteriormente, Tigres se midió con San Miguel U9, mientras que el cierre de la jornada tuvo como protagonistas a San Miguel Bordó y Tigres Femenino U11.

La programación continuó este sábado 14 , desde las 10:00, con una agenda que contempla ocho encuentros y la participación de diferentes categorías.

El Club Los Tigres sigue apostando al crecimiento y desarrollo del básquet formativo.

Durante la mañana, Tigres Masculino se enfrentó a Argentino Básquet en las categorías U13 y U11. Luego era el turno de un triangular U9 entre Tigres, Argentino Básquet y San Miguel Masculino.

Por la tarde, la competencia continuará con los cruces entre Tigres y San Miguel U11; Argentino Básquet y San Miguel Blanco Femenino U11; y un triangular U9 que reunirá a San Miguel Femenino, Argentino Básquet e Hispano.

La jornada sabatina también incluye el enfrentamiento entre Argentino Básquet y San Miguel U13, para finalizar con el partido entre Tigres Femenino y Argentino Básquet U11, previsto para las 18:00.

Una propuesta para fortalecer el básquet formativo

Más allá de los resultados deportivos, este tipo de encuentros representa una valiosa oportunidad para que chicos y chicas continúen desarrollándose en la disciplina, sumen experiencia de competencia y compartan jornadas con deportistas de otras instituciones.

La convocatoria también permitirá fortalecer los vínculos entre los clubes participantes y seguir promoviendo el crecimiento del básquet en las categorías formativas.

El punto de encuentro es la Escuela Primaria Provincial N° 55 , donde LosTigres recibirán a Argentino Básquet y a las demás delegaciones durante ambas jornadas.

El cierre de la jornada estará a cargo del equipo femenino.

Con una agenda cargada de partidos y protagonismo para las divisiones masculinas y femeninas, la invitación está abierta para las familias, simpatizantes y amantes del deporte.



