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“Hace 2 años nos conformamos como equipo y decidimos llevar este nombre a partir de la coincidencia de vida de muchos de nosotros. Malvinas no fue sólo un acontecimiento sino una cercanía por ser sureños” expresó Elizabeth Villaroel, organizadora y jugadora de Malvinas Argentinas RG.

En esa línea, “Eli” sostuvo que para el equipo lo más importante más allá de la celebración por su segundo aniversario es el homenaje para los veteranos, en particular a Fernando Alturria y Honorio Ortega.

“Por haber estado en el ’82, cuando se propuso el nombre inmediatamente accedimos. Pero no sólo con el sentido de llevar el nombre sino también de trabajar en la malvinización”.

“Eli” Villaroel, jugadora de Malvinas Argentinas RG, equipo organizador del torneo. FOTOS JOSE SILVA/LA OPINION AUSTRAL

En lo que respecta estrictamente a la competencia, a diferencia de la primera edición donde participó solamente la categoría +50, este año se sumaron equipos de la categoría +60.

“La cantidad de equipos está limitada porque tenemos el gimnasio sábado y domingo y porque además la cantidad de partidos que puede jugar un adulto mayor no debe superar los tres por día. Tenemos que ser cuidadosos con eso” explicó “Eli”.

Cabe señalar que en la categoría +50 la cantidad total de equipos asciende a ocho mientras que en +60 suman seis delegaciones.

“Nos visitan equipos de Piedrabuena, Puerto San Julián y 28 de Noviembre. Uno acá está jugando pero también está bueno recibir a otros equipos” concluyó.

Silvina, hija de VGM Fernando Alturria presente en un nuevo reconocimiento a su papá. FOTOS JOSE SILVA/LA OPINION AUSTRAL

“Todo es un abrazo para el alma”

La Opinión Austral entrevistó a Silvina, hija de Fernando Alturria, quien agradeció un nuevo reconocimiento a su papá y que cada uno tenga un granito de él en su corazón.

“Otro acto muy emotivo. Gracias a Dios porque le están haciendo reconocimientos a lo largo del país. Todo es un abrazo para el alma y es muy lindo que todos los reconozcan” indicó.

Silvina señaló además que cada vez más equipos se están sumando a la causa Malvinas.

“Se están sumando muchos equipos de fútbol con el nombre Malvinas, con el nombre de Honorio Ortega. De a poco vamos sumando y pudiendo estar en cada uno de los lugares con Malvinas en corazón”.

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