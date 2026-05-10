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La Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios (AIFB) vivió este domingo una de las jornadas institucionales más importantes de los últimos años. Con una contundente diferencia en las urnas, la Lista Azul “Clubes Unidos” logró la reelección de Martín Cortés y ratificó la continuidad de una conducción que, en los últimos años, logró recuperar estabilidad, ordenar la competencia y fortalecer el funcionamiento de la entidad más convocante del deporte barrial en Río Gallegos.

La elección se desarrolló con normalidad en la sede de la liga, ubicada en el barrio Belgrano, y contó con una importante participación de afiliados. Más de 200 socios y socias emitieron su voto en una jornada democrática que volvió a poner al fútbol barrial en el centro de la escena deportiva y social de la capital santacruceña.

La Opinión Austral conversó en vivo con el presidente reelecto.

“Quiero agradecer la confianza depositada a todos los clubes. Desde que asumimos pudimos hacer una gran gestión. Los clubes vieron que hay gente joven que tiene muchas ganas de trabajar para que esta asociación crezca” expresó Cortés.

Además, indicó que “las cosas parecen fáciles pero no son tan así. Hay que seguir de la misma manera, consiguiendo logros para la liga que es una familia muy grande. Tenemos el foco en que se pueda terminar la mega obra y en que llegue el nuevo césped sintético para montar”.

Cortés junto al gobernador Claudio Vidal cuando anunciaron la compra del sintético para una nueva cancha.

Según el escrutinio oficial, la Lista Azul obtuvo 146 votos frente a los 61 que consiguió la Lista Celeste y Blanca “Renovación”, encabezada por Delfina Oyarzo. El resultado no solo confirmó la continuidad de Cortés al frente de la AIFB, sino que también reflejó el fuerte respaldo de los clubes a un modelo de gestión que priorizó el orden institucional y el crecimiento de la liga.

Por último, Cortés anticipó que “se vienen personerías jurídicas y sedes para los clubes. Si somos herramienta para poder acompañarlos en su crecimiento estamos muy dispuestos”.

“En el mes de mayo vamos a meter todos los partidos que se puedan antes del parate” y que “hay un trabajo muy fuerte en la categoría infanto juvenil que tenemos que seguir”, concluyó.

Cómo quedó conformada la nueva comisión directiva de la AIFB

La nueva conducción que acompañará a Martín Cortés en esta etapa estará integrada por Raúl Agüero como vicepresidente, Marcela Rodríguez en la secretaría, Matías Díaz como prosecretario y Claudia Quinchaman en la tesorería, junto a otros dirigentes históricamente vinculados al fútbol barrial.

Con el escenario electoral ya resuelto, la Liga de los Barrios buscará ahora enfocarse plenamente en los desafíos que vienen: continuar con las obras de infraestructura, fortalecer a los clubes y garantizar el desarrollo de los torneos que cada fin de semana movilizan a cientos de familias en distintos puntos de Río Gallegos.