La fase local de la Liga Nacional de Futsal finalizará este fin de semana con su última jornada. El primer clasificado ya está confirmado, y es Opción Joven, mientras el segundo saldrá entre Alumni RG, Unión Santacruceña y Diablos Rojos. Mientras La Academia ya quedó afuera.

Desde la Liga de Fútbol Sur aún no confirmó bien el gimnasio donde se completará la la fase local. Tras dos fines de semana a puro futsal, este sábado finalizará el campeonato de la Liga Nacional de Futsal en su ámbito local.

Así se jugará la quinta fecha: La Academia vs. Deportivo Caseros, Diablos Rojos vs. Unión Santacruceña y Alumni RG vs. Opción Joven. Esto será el sábado, aún sin campo de juego a definir.

El goleador del torneo es Facundo “El Melli” Cardozo con 5 goles de Alumni RG. Cristian Cárcamo del mismo equipo lo sigue de cerca con 4. Mientras atrás hay una larga lista de jugadores con 3 tantos anotados durante las primeras cuatro fechas.

Tabla

1° Opción Joven 12 pts

2° Alumni RG 9 pts

3° Unión Sant. 6 pts

4° Diablos Rojos 6 pts

5° Caseros 3 pts

6° La Academia 0 pts