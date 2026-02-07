Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 ya están en marcha y el mundo vuelve a poner su mirada en la máxima cita de los deportes sobre nieve y hielo. Tras dos ediciones consecutivas en Asia, la competencia regresó a Europa con sedes distribuidas entre Milán y Cortina d’Ampezzo, en un despliegue que abarca más de 22.000 kilómetros cuadrados.

Para los fanáticos argentinos, una de las principales consultas es dónde ver los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 y cómo seguir en vivo la participación de la delegación nacional, que cuenta con ocho representantes.

Cómo ver en vivo los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 desde Argentina

La cobertura completa de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 puede seguirse en vivo desde Argentina a través del canal de YouTube de Claro Sports, mediante suscripción. La plataforma ofrece transmisión de todas las disciplinas, con acceso a las competencias en tiempo real y repeticiones bajo demanda.

De esta manera, los espectadores pueden acompañar cada jornada olímpica y seguir de cerca las actuaciones de los atletas argentinos en esquí alpino, esquí de fondo y luge.

El evento se desarrolla hasta el 22 de febrero y reúne a más de 2.900 deportistas de todo el mundo en distintas pruebas individuales y por equipos.

La delegación argentina en Milano Cortina 2026

Argentina presenta en esta edición su mayor número de atletas desde Turín 2006, con ocho representantes que competirán en tres disciplinas.

En esquí alpino participan Tiziano Gravier, Francesca Baruzzi y Nicole Begué. En esquí de fondo lo hacen Franco Dal Farra, Nahiara Díaz, Mateo Sauma y Agustina Groetzner. En tanto, Verónica Ravenna representa al país en luge.

La delegación combina experiencia olímpica y juventud. Baruzzi y Dal Farra ya compitieron en Beijing 2022, mientras que Ravenna afronta su tercera participación consecutiva en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

Las disciplinas más destacadas para el público argentino

El esquí alpino es una de las disciplinas que mayor interés genera en el país. Incluye pruebas de velocidad como el supergigante y el descenso, así como pruebas técnicas como el slalom y el slalom gigante.

Francesca Baruzzi.

En esta especialidad compite Tiziano Gravier, quien participa en supergigante, slalom gigante y slalom masculino. También lo hacen Francesca Baruzzi y Nicole Begué en la rama femenina.

El esquí de fondo, por su parte, contempla pruebas como sprint, esquiatlón y carreras de 10 y 50 kilómetros. Allí compiten Franco Dal Farra, Nahiara Díaz, Mateo Sauma y Agustina Groetzner, quienes representan a la Argentina en distintas modalidades individuales y por equipos.

En luge, Verónica Ravenna compite en la prueba individual femenina, una disciplina en la que los deportistas descienden por una pista de hielo a velocidades que superan los 150 kilómetros por hora.

Un evento global que vuelve a Europa

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 marcan el regreso del evento al continente europeo, luego de PyeongChang 2018 y Beijing 2022 en Asia. La organización dispuso siete sedes olímpicas y una infraestructura preparada para recibir a miles de atletas y espectadores.

El calendario olímpico incluye competencias diarias desde la madrugada argentina, por lo que la transmisión digital se convierte en una herramienta clave para no perderse ninguna prueba.

Con una delegación que ilusiona y una cobertura integral en plataformas digitales, los fanáticos ya saben dónde ver los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 y cómo seguir cada presentación argentina en la cita más importante del deporte invernal.

