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En el día de ayer, con goles de Gastón Sosa, Víctor Ruiz y Valentín Gurrero, el equipo de la zona norte de Santa Cruz derrotó en el gimnasio María Auxiliadora a la selección local de Río Grande para quedarse con el primer puesto de un torneo que estuvo cargado de polémicas.

Parte del camino a la final estuvo marcado por un incidente que quedará en el archivo de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS). Es que, disputadas las dos primeras fechas del certamen, se denunció a la organización la inclusión por parte del equipo local de jugadores que están federados en el fútbol de AFA, algo que está terminantemente prohibido por la CAFS.

El próximo desafió estará en el Campeonato de Selecciones “A”. FOTOS: La Gaceta Truncadense

Este incidente motivó sanciones y quita de puntos para el equipo de Río Grande, lo que lógicamente alteró el orden de la clasificación a las instancias finales. Pico Truncado quedó primero en su zona y la otra selección santacruceña, la de la cuenca carbonífera conducida por Darian Romero, vio renacer sus chances de clasificar en la última jornada.

Sin embargo, en el duelo entre santacruceños, se impuso el empate, por lo que los dirigidos por Darian Romero quedaron eliminados y el equipo de Guzmán siguió avanzando. Misma suerte corrió la selección de Río Grande, que, gracias a las sanciones libradas a Ushuaia, también pudo acceder a la instancia final.

En el último partido, Pico Truncado no le dejó ninguna posibilidad a Río Grande y lo venció con un contundente 3 a 0, que podría haber sido aún mayor. Goleada y campeonato para el equipo de zona norte, que ahora pasará a disputar la máxima categoría de la competencia.

El capitán de Pico Truncado instantes previos a levantar la copa. FOTOS: La Gaceta Truncadense.

Vale mencionar que el plantel que levantó la copa estuvo integrado por los jugadores Lorenzo Gómez, Joaquín Guzmán, Pablo Rivero, Axel Melo, Gastón Sosa, Valentín Guerrero, Jeremías Mansilla, Víctor Ruiz, Meulen Ávila, Jahir Ruz, Pablo Baigorria, Alejo Anabalón, Atila Ramírez, Miguel Bae y Gonzalo Bauman.

En el cuerpo técnico, además del técnico Andrés Guzmán, trabajaron Nicolás Navarro como preparador físico y Mariela Valenzuela como delegada.

Campeonato y distinciones individuales

No sólo la copa se llevaron los chicos santacruceños, sino que también ganaron todos los premios individuales. A saber, los arqueros Atila Ramírez y Pablo Baigorria se quedaron el premio a la valla menos vencida. Gastón Sosa se quedó con el premio al máximo goleador y Axel Melo fue el Jugador Destacado del torneo.

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