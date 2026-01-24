Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este domingo desde las 17:00, la cancha sintética Emilio “Pichón” Guatti de Río Gallegos será el escenario de uno de los partidos más exigentes y vibrantes que pueda ofrecer el fútbol regional: Boxing Club intentará dar vuelta una serie adversa (3-1) ante Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia y meterse en la final de la Zona Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur. El Albiverde sabe que no será una tarea sencilla, pero su gente, su historia reciente y la fe que generó en el camino a semifinales alimentan la ilusión de protagonizar una remontada memorable.

La serie llegó a Santa Cruz tras un triunfo de Newbery en Comodoro Rivadavia, donde el conjunto “Aeronauta” impuso su jerarquía para quedarse con un resultado que lo deja con ventaja, aunque sin sentencia definitiva. En la ida, disputada en el estadio La Madriguera, Boxing comenzó ganando con un tanto de Ulises Quiroz, pero la reacción firme de Newbery, liderada por el hat-trick de Franco Domínguez, inclinó la balanza a favor del visitante. Esa ventaja es la que el Albiverde deberá sortear si quiere seguir con vida en el torneo y meterse en la final.

Boxing, para meterse en “semis” viene de dejar afuera a Camioneros de Río Grande, otro duro rival. Ahora, en la “Pichón Guatti”, con su sintético bien conocido por los jugadores albiverdes y la hinchada local, se espera que sea un aliado clave. Boxing necesita más que nunca el empuje de su gente para llevar la serie a un tramo de definición. El técnico Matías Clavel deberá encontrar la mejor ecuación para que su equipo salga desde el primer minuto con una mentalidad agresiva pero sin desordenarse atrás. En frente hay un equipo con mucha jerarquía en el ataque.

El juego contará con arbitraje de Kevin Bustos, con los asistentes Felipe Zonco y Braian Romero. El cuarto árbitro será Lucas de Dios. Todos de Coronel Dorrego.

