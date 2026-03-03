Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Si bien la categoría mayores es la que compite por un lugar para los JIP, también está abierta la inscripción para las categorías promocionales e infantiles. Daniela Vázquez, secretaria del Club Andino Río Gallegos , se mostró entusiasmada con la posibilidad de poder impulsar el deporte y promover la escalada deportiva a través de este tipo de competencias. “Queremos visibilizar este campeonato y posicionarnos en el plano nacional con la calidad de nuestros escaladores”, expresó en diálogo con La Opinión Austral.

Consultada respecto a la cantidad de inscriptos, indicó que hasta el momento no cuentan con un gran número de participantes, pero mantienen las expectativas que se sigan sumando escaladores de toda la provincia para que la disciplina siga creciendo.

El evento es auspiciado por la Secretaría de Deportes de la provincia, que tendrá la tarea de proveer jueves avalados por la Federación de Andinismo y Ski de la República Argentina. Cabe destacar que la inscripción a la competencia tiene un costo económico, aunque desde la Secretaría ya anunciaron que se brindará alojamiento gratuito para quienes lleguen del interior.

¿Qué son los JIP?

Los Juegos de Integración Patagónica surgieron en el año 2022 con el espíritu de promover y desarrollar deportes olímpicos y paralímpicos entre las seis provincias patagónicas (Santa Cruz, La Pampa, Chubut, Rio Negro y Tierra del Fuego).

Este año se llevarán a cabo entre el 20 y el 24 de abril y las sedes serán las provincias de Santa Cruz, Tierra del Fuego y Chubut. Por el lado de Santa Cruz, la provincia albergará las disciplinas gimnasia, escalada deportiva, tenis, taekwondo y lucha. Estas dos últimas tendrán acción en la localidad de Caleta Olivia y el resto en Río Gallegos. En tanto que Tierra del Fuego hará lo mismo con bádminton, tiro con arco, tenis de mesa y levantamiento de pesas y Chubut con el vóley playa.

Actualidad del Club Andino Río Gallegos

La sede Río Gallegos cuenta con 140 socios que pagan su cuota mensual y aproximadamente unos 50 niños que asisten a clases. La comisión directiva trabaja ad honorem y con un plantel de profesores, hombres y mujeres, que se dividen los días y horarios de las clases según las distintas categorías y modalidades.

La cuota mensual ronda los $8.000 y las clases, dependiendo la cantidad de días y horas, pueden variar entre $30.000 y $60.000, lo que le permite al club afrontar los honorarios de los profesores. Es importante destacar que el único beneficio estatal que reciben es una tarifa diferencial para el pago del servicio eléctrico.

Actualmente desarrolla sus actividades en la calle Policía Provincial Nª 1456, en un edifico que vienen alquilando hace ya casi cinco años. Si nos remontamos a sus inicios, el avance ha sido notorio, teniendo en cuenta que en el 2013 cuando comenzó funcionaba en una casa particular.

Sin embargo, hoy el gran sueño es tener un lugar propio, donde no deban pagar más alquiler y puedan utilizar ese dinero para seguir creciendo en infraestructura y capital humano.

“Hemos tenido algunas charlas informales con gente del municipio para ver la posibilidad de mudar el club a la zona de la costanera, donde hay grandes superficies y galpones que podrían ser ideales para la actividad que desarrollamos”, comentó Daniela a La Opinión Austral.

Si bien es un anhelo y las charlas recién comienzan, desde el Club Andino no dejan de ilusionarse con la posibilidad y seguirán trabajando para algún día poder concretar el sueño.

Convenios con educación

Otro tema que están trabajando desde la comisión directiva es la posibilidad de generar algún vínculo con el Consejo de Educación para que los estudiantes de los establecimientos públicos educativos puedan conocer el club, acercarse a la escalada y sobre todo ser parte de la comunidad.

“Hay muchísima gente que no tiene idea que existe el Club Andino y que nunca hizo escalada. Nuestra idea es poder darnos a conocer a toda la comunidad, que sean parte del club y que conozcan la escalada deportiva como deporte que tiene infinidad de beneficios tanto físicos como mentales”, concluyó Daniela.

Hasta el momento, este tipo de convenio se llevó a cabo con entidades educativas privadas pero desde el club buscan insistir con un proyecto para que las distintas escuelas puedan llevar a los alumnos a conocer la escalada deportiva en una provincia que se ubica entre las mejores regiones del mundo para practicar este deporte.

Los talleres comienzan a partir de los 2 años de edad.