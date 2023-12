San Isidro propone dos clásicos para el último programa del año

En el hipódromo de San Isidro se correrán mañana dos clásicos y 12 carreras comunes con pozos garantizados por más de 201.999.925 pesos, para que los apostadores tengan diferentes alternativas a lo largo de toda la tarde burrera en su última reunión de 2023.

El Clásico Invasor se largará a las 17.30 con 6 caballos de 3 años anotados en las gateras, para correr los 1.400 metros en la pista de césped del circo norteño.

Como favorito está Satú, un hijo de Catcher In The Rye que está en manos del entrenador Juan Manuel Etchechoury y que será corrido por el jockey Adrián Giannetti.

Satú defiende los colores del stud Las Monjitas y cuenta con una campaña de 3 victorias oficiales sobre 7 competencias. El pasado 16 de diciembre corrió un Grupo 1 y la carrera le quedó un poco grande: llegó décimo y muy lejos del ganador Huapango Torero, pero mañana, ante rivales de menor categoría y jerarquía, sus chances crecerán.

Su enemigo será Bequepingo, que también es entrenado por Juan Manuel Etchechoury y que llevrará en su monta al jinete William Pereyra.

Bequepingo tiene un récord de 2 conquistas sobre 9 salidas y defiende los colores del stud Angel de Venecia. Es un hijo de Cityscape y viene de entrar quinto en una carrera que fue ganada por Señor Sincero sobre 1.400 metros.

Los otros anotados son Full Macarena, El Éxito, Guepardo Stai, y Toque Especial.

En el décimo turno se llevará a cabo el Clásico Potri Pe, con 8 yeguas de 3 años y más edad en las gateras. El premio para la ganadora será de 1.800.000 pesos.

Aquí la favorita es Durmia, otra hija de Cityscape, que llevará en su silla al jinete Osvaldo Alderete. Tiene 3 carreras ganadas sobre 9 salidas. El 25 de noviembre hizo su última entrega en San Isidro: entró tercera a 3 cuerpos de la ganadora Ansia Clara.

Simpática Peluquera, una hija de War Command que viene del stud La Misión y es entrenada por la cuidadora María Alvarez, tiene a Francisco Goncalves como su jinete y cuenta con 3 triunfos sobre 14 carreras. Está en un buen momento y la tienen por una yegua de buen nivel en el stud La Misión.

El hipódromo de San Isidro despedirá la temporada 2023 con una reunión que supera los 200 millones en incrementos y en pozos asegurados. Los burreros irán a buscar un caballito salvador para pasar mejor la fiesta de Año Nuevo. ¿Una fija? No es fácil , pero habrá un lindo lance con el número 5 en la décimo tercera carrera del programa. Por ahí, quien le dice, salva la cena familiar. (Télam)