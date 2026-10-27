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Santa Cruz participa de una nueva edición de los Juegos Binacionales de la Araucanía, que comenzaron este lunes 26 de octubre en Valdivia, Chile, con la presencia de autoridades de ambos países y delegaciones de las provincias argentinas y regiones chilenas. La competencia reúne a miles de jóvenes en distintas disciplinas deportivas y se extenderá durante una semana.

La representación santacruceña está integrada por deportistas que ya comenzaron a jugar, acompañados por el subsecretario de Deportes, Gonzalo Mansilla. En la ceremonia inaugural, uno de los momentos destacados fue la participación de Santiago Guidetti, quien formó parte del juramento deportivo en representación de la provincia.

El subsecretario de Deportes de Santa Cruz, Gonzalo Mansilla, acompañó a la delegación provincial en la apertura del certamen binacional.

Un desfile sobre el río Calle Calle

La apertura se realizó desde las 20, con una propuesta que combinó deporte, música e identidad regional. Los representantes de cada delegación ingresaron en embarcaciones por el río Calle Calle, ante la presencia de miles de espectadores que se acercaron a la costanera de Valdivia.

Santiago Guidetti representó a Santa Cruz durante el juramento deportivo, uno de los momentos destacados de la ceremonia inaugural.

El acto reunió a jóvenes que viajaron cientos de kilómetros para representar a sus provincias y regiones, luego de meses de preparación. La jornada también contó con la presentación del artista chileno Pailita, que acompañó el cierre de la celebración. Durante el juramento, los deportistas reafirmaron su compromiso con los valores de la competencia, el respeto y la fraternidad entre los participantes de ambos países.

Santa Cruz, entre el desafío deportivo y la experiencia compartida

Para los representantes santacruceños, la participación implica mucho más que buscar una medalla. La experiencia les permite medirse con deportistas de otras jurisdicciones, adquirir nuevos aprendizajes y fortalecer los vínculos dentro y fuera de las canchas.

El esfuerzo de cada atleta es resultado de meses de entrenamiento, preparación y acompañamiento de sus familias y equipos técnicos. En ese contexto, los Juegos representan una oportunidad para demostrar el trabajo realizado y llevar los colores de Santa Cruz a una iniciativa de alcance binacional.

El desfile sobre el río Calle Calle marcó el inicio de una semana de competencias que reúne a jóvenes deportistas de ambos países.

Diez ciudades y ocho disciplinas

Las competencias se desarrollan en distintas localidades de la Región de Los Ríos. Valdivia, Futrono, Panguipulli, Río Bueno, La Unión, Máfil, Corral, Paillaco, Lanco y Mariquina son las sedes de las pruebas de fútbol, básquetbol, tenis de mesa, atletismo, vóleibol, natación, judo y ciclismo, en las ramas femenina y masculina.

En total, participan trece delegaciones: las regiones chilenas de Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes, junto con las provincias argentinas de Chubut, Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Pampa, Río Negro y Neuquén.

La ceremonia reunió a jóvenes de distintas provincias argentinas y regiones chilenas, que llegaron a Valdivia para representar a sus territorios y competir en ocho disciplinas deportivas.

Con el inicio de las pruebas, los representantes provinciales afrontan una semana de desafíos deportivos y nuevas experiencias. De esta manera, se apunta a promover el desarrollo de jóvenes atletas y consolidar los lazos de integración entre las comunidades de ambos lados de la cordillera.

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