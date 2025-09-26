Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cumple hoy 68 años de existencia la Liga de Futbol Sur nacida un 27 de septiembre de 1957, promovida por los clubes de la época y reafirmada por Hispano Americano y San Lorenzo como los promotores mas firmes de su creación, y los que se agregaron al esfuerzo como el club Boca, el club Atlético Boxing Club, el club Estudiantes que presidia Germán Noguera, el club Río Gallegos, el club Barrio el Puerto, El Deportivo Swift, y los iniciadores ya nombrados Hispano y San Lorenzo.

Si bien la historia marca a los equipos que jugaban en los años 20 en la canchita del Colegio Salesiano como los iniciadores del fútbol de la ciudad, del cual nacieron las primeras instituciones como el Boxing y el Hispano Americano, la primera organización se registra en 1923 con la Asociación de Foot-Ball y Atletismo que presidió José Fornillo hasta 1935 y luego Angel Rocca en los años siguientes.

Luego la continuidad sería con entidades como la Sociedad Sportiva, el Boxing Club nacido en 1920, el Hispano Americano nacido en 1925, y otros como el Olimpia bajo la presidencia de Ramón Gómez que luego se transformaría en el Hispano Americano, el Boca Junior de la primera fundación del 6 de marzo de 1933, el Neptuno de los portuarios, el Independiente, el Bristol de los ingleses el Sarmiento, el San Martín e incluso el Belgrano del que nació el Boxing Club.

Todos estos equipos se fueron transformando con el tiempo en las instituciones que luego vivirían al compás del fútbol de la zona, y que necesitaban de una organización mas allá de los partidos de los domingos y así se llega a la década de los 50 cuando aparecen otros problemas producto principalmente del crecimiento del pueblo de entonces cambiando a ciudad.

El descubrimiento de los hidrocarburos a finales de los 40, la provincialización de los años 50, la incorporación en las fuerzas armadas y la policía de Santa Cruz, fueron provocando la necesidad de una organización que nacería en 1957 y que sería promovida por el Hispano y el Club San Lorenzo, con un acta que no dejaba nada librado al azar.

“En la ciudad de Río Gallegos capital de la provincia de Santa Cruz a los 27 días del mes de septiembre de mil novecientos cincuenta y siete se reúnen en el local social del club Hispano Americano los miembros de la comisión directiva del mismo y del club Atlético San Lorenzo de Río Gallegos con el objeto de preparar un temario relacionado con las comisiones que estas dos entidades consideran imprescindibles para el desarrollo de las actividades deportivas en nuestro medio, y como única solución a los problemas que se vienen sucediendo en los últimos años como consecuencia de la falta de un reglamento adecuado a las necesidades reales que el medio nos impone.”

De común acuerdo se resuelve poner el siguiente sumario: El Club Atlético San Lorenzo y la Asociación Club Hispano Americano instituciones civiles con el objeto de difundir y practicar los deportes, especialmente el fútbol solidarizados para reestructurar la Asociación de Fútbol de Río Gallegos a cuya iniciativa en principio se unieron sus similares de esta capital, dejan expresamente establecido que : a) Única y exclusivamente reconocen como instituciones a las siguientes Club Atlético Boca Junior, Asociación Atlético Boxing Club, Club Social y deportivo Ferrocarril, Club deportivo Estudianrtes, Club Atlético Río Gallegos y Club Deportivo Swift. b) que desconocen toda participación al Club General Roca y a cualquiera de similar constitución. c) que no participan de ninguna reunión o sesión en las que intervengan delegados y/o gestores de clubes en las condiciones estipuladas en el inciso anterior. d) que no serían integrantes de ninguna asociación local en las que se afilien clubes con mas de cinco jugadores pertenecientes y/o integrantes de las fuerzas armadas y/o policiales como única solución a evitar rozamientos que puedan quebrar las buenas relaciones que siempre deben existir en las instituciones civiles. e) que la aprobación por parte de los delegados de las instituciones deportivas adherentes en la reestructuración de la Liga de Fútbol de Río Gallegos, que esto debe quedar perfectamente establecido. f) que los clubes asociados cuenten con 75 socios activos fijos y que cuente por lo menos con una secretaría en la ciudad de Río Gallegos.g) que los clubes cuenten por lo menos con un equipo en tercera división además de la primera y la segunda según corresponda. h) que estiman de primordial importancia toda afiliación de clubes nuevos limitándose la acción de la Asociación de Fútbol de Río Gallegos a los mencionados en el inciso a) con la inclusión lógica del club San Lorenzo y del Hispano Americano.

Siendo las 23 y treinta minutos se da por finalizada la sesión.”

Claro y concreto el tema y sin mas trámite se aprueba la asamblea y nace la Liga de Fútbol de Río Gallegos que comenzaría a funcionar inmediatamente y que ha mantenido abiertos los torneos hasta la fecha, incluso ampliado su jurisdicción en 1997 cuando bajo la presidencia de Pablo Perea se unen la Liga de El Calafate con la presidencia de Mauricio Cherbukov, de Río Turbio con Frumencio Urzagasti y de 28 de Noviembre con Francisco Delgado, aspecto que fuera confirmado por el Consejo Federal a posteriori y que se mantiene a la fecha.

El primer campeón de 1957 fue el Hispano Americano y siguió por tres años consecutivos, luego el club Río Gallegos por dos años mas, otra vez el Hispano y luego el Boxing Club en 1964 y así sucesivamente hasta hoy, obteniendo la personería jurídica el 21 de septiembre de 1979.

Sumado a ello la compra del edificio actual y del terreno que pertenecía a la Sociedad comercial ganadera Chimen Aike por un valor de 80 millones de pesos (al contado…!!), y la construcción del edificio a cargo de los maestros de Obra Carlos María Laffitte y Jesús Rodríguez con el aporte de personal de la Municipalidad local, gracias a la gestión del presidente de ese tiempo Emilio Roberto “Pichón” Guatti y del vice Gumersindo Pacheco.

Podría seguirse con la historia local pero este resumen no es mas que el recuerdo de tantos años y tantos partidos a través delos años que tornaría impensable contarlo todo, por lo que con el recuerdo de algunos nombres, vamos cumpliendo con el compromiso de saludar a la Liga de Fútbol Sur y a los amantes de la disciplina local, sin olvidar jamás a Ramón Lafuente, Pichón Guatti, Gumersindo Pacheco, Antonio Salvatori, Rosmualdo D´andrea, Esteban Castro, Rolando Peralta, Domingo Urbieta, Francisco Salmirón, José Ampuero y en ellos a muchos mas que hicieron posible la continuidad del fútbol por estos 68 años de existencia.