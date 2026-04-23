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La profesora María José Gómez de Pico Truncado, quien fue la coordinadora general de la delegación santacruceña, expresó que fue una “emoción muy grande representar a Santa Cruz en estos juegos”.

Asimismo, sostuvo que “no tenemos nada que envidiarle a nadie” y agradeció a la gente de Río Gallegos porque siempre “somos muy bien recibidos”. Sobre la competencia, dijo que la mayoría de las gimnastas y los gimnastas son federados por lo que hay un muy buen nivel a nivel patagónico.

En cuanto a resultados, Santa Cruz se clasificó para las finales en femenino en las pruebas de viga con la gimnasia Clara Finnemore, en salto y suelo con Aynara Hernández y con Gabriela Torres en los cuatro aparatos. Por el lado masculino, Tiziano Arigón clasificó en salto, Juan Manuel Taboada en arzones y Felipe Fernández en los cuatro aparatos.

Profesora María José Gómez. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Matías Basan, presidente de la Federación Santacruceña de Gimnasia, también conversó con LOA y se mostró satisfecho con la organización de los Juegos en Río Gallegos.

“Es una muy linda puesta en escena de todo el equipo de Santa Cruz y de los gimnastas que están participando. En equipamiento y la parte organizativa. Tenemos a la Federación que nos ayuda a comprender como se desarrolla un torneo y eso ayudó a que Río Gallegos sea sede”.

Además, agregó que ya se encuentran trabajando para ser sede el Torneo Regional que llevará adelante la Confederación Argentina para Selecciones en el mes de octubre.

Sobre el nivel de las gimnastas locales respecto a otras provincias, indicó que el trabajo de los entrenadores ha permitido “alcanzar a provincias como Río Negro, La Pampa o Neuquén que tienen muy buen nivel nacional”.

Matías Basan, presidente de la Federación Santacruceña. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“Muy contentos de recibirlos en nuestra casa”

El profesor del Boxing Club y referente de la disciplina en la provincia Carlos Barragán dialogó con La Opinión Austral.

“Es un placer recibir a las provincias patagónicas en nuestro gimnasia. A nosotros nos da mucha honra y mucho orgullo que estén acá porque queda demostrado que podemos hacer un regional o un nacional por el espacio que tiene nuestro club”.

Prof. Carlos Barragán. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Diego Villaroel, entrenador de la delegación de Neuquén y Presidente de la Federación de Gimnasia de esa provincia, también se tomó unos minutos para conversar con el móvil de LOA.

Sobre cómo estaba viviendo estas instancias finales dijo “con ansiedad y nervios, porque las finales son como cuatro torneos distintos”. En esa línea, sostuvo que hay un “lindo nivel” y que es una muy linda experiencia aunque “es otro tipo de torneo al que estamos acostumbrados, con menos gimnastas” y que “parece que fuera todo entre amigos porque somos todos de la Patagonia”.

Villaroel recordó que “este es un torneo que logramos después de estar diez años juntándonos en los Juegos Evita, cuando Santa Cruz no tenía Federación, Chubut tenía pero el presidente no estaba, Tierra del Fuego no estaba, entonces empezamos a movernos para poder estar en los EPADE y siempre con vistas a los Juegos de la Araucanía”.

Sobre Río Gallegos como sede de estos juegos, indicó que “siempre tenemos cosas para seguir corrigiendo que vamos a hablar entre los entrenadores” y agradeció a todos los que se pusieron la organización al hombro.

Diego Villaroel, entrenador de la delegación de Neuquén. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Justamente el profesor y vicepresidente de la Federación Santacruceña Eduardo Moreno fue uno de los encargados para que todo salga según lo planeado.

“Muy orgulloso por tener las finales de los Juegos y nerviosos estos cuatro días como organizadores junto a Sabrina Gorriz. Con el equipamiento estuvimos a la altura. Hay mucho por comprar para seguir mejorando el nivel pero los chicos y las chicas estuvieron muy bien y con muy buena participación”.

Prof. Eduardo Moreno. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Por último, agregó que “este torneo permite que toda la Patagonia se junte, pueda trabajar y alinear un montón de ideas y formas de trabajo para enfrentar a las provincias del norte”.

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