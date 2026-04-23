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Barcelona confirmó que Lamine Yamal sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El club publicó el parte médico oficial tras los estudios realizados luego del partido ante Celta de Vigo por La Liga.

El delantero sintió una molestia al ejecutar un penal que terminó en gol y pidió el cambio de inmediato. Tras salir del campo, el cuerpo médico inició la evaluación que concluyó con el diagnóstico informado este jueves.

“El jugador seguirá un tratamiento conservador”, indicó la institución catalana en su comunicado oficial.

Cuánto tiempo estará fuera de las canchas

Barcelona definió que Yamal no jugará lo que resta de la temporada. El equipo afronta las últimas seis fechas del campeonato local con ventaja sobre Real Madrid y sin competencia internacional tras su eliminación en Champions League.

El cuerpo técnico y el área médica priorizaron la recuperación completa del futbolista y descartaron su participación en partidos clave, incluido el clásico ante el conjunto madrileño.

En la actual temporada, Yamal disputó 45 encuentros, convirtió 24 goles y sumó seis asistencias, con más de 3.700 minutos en cancha.

Lamine Yamal y el Mundial 2026

El club llevó tranquilidad sobre su presencia en la Copa del Mundo. En el parte oficial, Barcelona afirmó: “Está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial”.

Si cumple los plazos de recuperación y no surgen complicaciones, el delantero llegará en condiciones al torneo que comenzará en junio de 2026. España integrará el Grupo H y debutará el 15 de junio ante Cabo Verde.

El seguimiento del jugador incluirá al cuerpo técnico de la selección española, que lo considera una pieza central en el plantel.

Cómo fue la jugada de la lesión

La acción ocurrió a los 39 minutos del primer tiempo ante Celta de Vigo. Yamal recibió una falta dentro del área, ejecutó el penal y marcó el único gol del partido.

Tras el remate, no celebró. Se recostó sobre el césped y pidió asistencia médica. Luego dejó el campo y se dirigió directamente al vestuario.

El futbolista ya registró problemas físicos en el ciclo actual. En 2025, una molestia en el pubis lo dejó fuera de convocatorias con la selección española en partidos clasificatorios.

Después de esa situación, retomó la actividad sin interrupciones prolongadas hasta este nuevo episodio. Ahora, el club y la selección controlarán su evolución de forma conjunta de cara al Mundial 2026.