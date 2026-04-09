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Se inicia el próximo domingo la quinta fecha del torneo y con ella una serie de elucubraciones que dan lugar a pensar en variantres sutiles pero que luego deben concretrse con goles, lo que parece que no es poca cosa a esta altura de los hechos.

El primer partido que propone el programa es en el “Pichón Guatti” donde los de Unión Santacruceña se miden con los de Escorpión, lo que podría ser un excelente negocio para estos últimos porque de ganar pasarían a la punta toda vez que los petroleros tienen descanso obligado, y esto condiciona las cosas a este punto, y los de Escorpión dicen algo de “papita pal loro”, pero hay que ganar.

Por el lado de Unión la posibilidad de mantenerse y seguir ascendiendo en la tabla también es bueno, por lo que seguramente harán lo posible pero la lotería podría ser para los otros.

El segundo encuentro en el campo de la calle Asturias, los locales boquenses reciben a sus pares del Boxing Club, donde los del “Mono” Martínez necesitan sumar bien para separarse de los bancarios con quienes comparten la posición en la tabla, y parece que no les gusta mucho andarse codeando con estos, por lo que necesitan los puntitos para seguir en ascenso y por el otro lado, los chicos de Matías Clavel deben de salir de la igualdad que viene sosteniendo que no les hace perder, pero que no les da “changuin” para ir mas arriba y esto es cortito como viraje de laucha.

El tercer encuentro pone a los celestes como dueños de casa para recibir a la gente de Edu Belmonte que mira su casa donde se hacen los arreglos que algún día se terminarán y podrán volver a jugar en el clásico y querido Ferro de siempre, aquel que vio jugar hasta a Maradona alguna vez, y que tiene una fenomenal historia en cada pedazo de tierra, pero por ahora de visita en campo celeste donde estos marchan detrás de Escorpión y una victoria los pondría pegaditos la posición de escolta lo que sería fenómeno para sus intenciones, y por otro lado Ferrocarril deseoso de salir de las últimas posiciones ascendería hasta la mitad de la tabla de un saque.

El último encuentro de la fecha pone a los bancarios frente a Defensores en su propio campo de la zona de la ría, con los de Padín ansiosos por mejorar y con Hispano adelante por un solo punto en la tabla, les otorga grandes posibilidades de seguir sumando bien, pero Defensores luego de sus partidos perdidos por paliza mejoraron mucho, y ahora lograron un éxito fenomenal que fue sumar un punto en desmedro de Ferro con un empate algo tranquilizador que los motivo mucho, por lo que pretenden seguir por el mismo camino.

Esta quinta fecha arranca con la segunda parte y entramos en etapa de definiciones porque el que se pisa acá, sonó feo porque costará mucho levantarse, las cartas están echadas y la realidad hace que se deba sumar bien porque después no hay vuelta atrás, y como decía el vecino de la otra cuadra “cuando se suma se suma, y hay que saber sumar bien….”.

Enganchando la cuarta

En la cuarta división, el primer encuentro muestra a los de Boca con los de Ferro, ambos en las últimas posiciones aunque al fondo esta Escorpión pero estos están un poquito mas arriba por lo que a ambos les conviene ganar para ir un poco mas, por lo que se sacarán chispas este “finde”, y a continuación Escorpión que esta colgando de la tabla agarradito con uñas y dientes, se mide con el señoreo de los celestes que están en la punta, por lo que es un duro compromiso para los escorpianos, porque los de Hispano solo le permitieron un empate a los de Boca pero después mataron sin compasión al resto, con resultados abrumadores como contra Bancruz y Ferro.

UPP pretende sumar frente a los de Unión, pero estos últimos vienen bien con un tercer lugar por ahora lo que no es poca cosa en un torneo corto de estas características y están a un solo punto de Talleres, aunque los cordobeses tienen descanso en esta fecha, por lo que los de Unión con un empate están a la misma altura aunque a Talleres les falte dirimir con el Boxing el partido suspendido.

Finalmente los albiverdes enfrentan a los bancarios con los primeros con un punto arriba en la tabla pero con ambos ya sabedores de que hay que sumar bien y que no se permiten errores a esta altura, por lo que se entra en la segunda etapa que los llevará en tan solo cuatro fechas a dirimir el torneo, no hay tiempo ni para pensar.

San Lorenzo de Almagro prueba jugadores

En instalaciones del Club Boca Río Gallegos, captadores de San Lorenzo de Almagro probarán jugadores durante el fin de semana del 18 y 19 de abril en su campo, ordenados por edades con trabajo de los mayorcitos de 17 a 19 años el día sábado y de 13 a 16 años el día domingo por lo que los interesados deberán contactarse con las persona autorizadas como el profe Nico celular 11 23115790 o con Ramiro Cárdenas 2966 578027 para establecer su inscripción en dichas pruebas.