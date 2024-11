Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El semillero del Atlético Boxing Club de Río Gallegos vuelve a brillar con la noticia de que Simón Rodríguez, un prometedor jugador de la categoría 2008, formará parte de las divisiones formativas del Club Atlético All Boys a partir del próximo año.

Simón Rodríguez es reconocido en el Boxing Club por su habilidad y creatividad en el campo. Según “Kike” Martínez, coordinador de juveniles del club, Rodríguez es un volante interno con un gran sentido del juego, lo que le permite destacarse en diversas categorías, desde la sexta hasta la cuarta división. “Es un enganche clásico, una posición que hoy en día no es tan común, lo que hace que a veces varíe su lugar en la cancha”, comentó Martínez.

La relación de Simón con All Boys no es reciente. Desde el año pasado, los ojeadores del club de Floresta ya habían ojeado al joven talento. Sin embargo, el momento clave llegó este año, cuando viajó a Buenos Aires donde fue recibido por Julián Asensio, encargado de recibir a los jugadores en la capital. Tras observar nuevamente sus habilidades, el coordinador de All Boys tomó la decisión de integrarlo en el plantel de las divisiones formativas para la temporada 2025. Esta confirmación fue un paso definitivo en el camino de Simón hacia el fútbol profesional.

El Atletico Boxing Club no solo se enorgullece de ver crecer a Simón, sino que también reafirma su labor formativa, la cual ha sido vital en el desarrollo de numerosos jugadores que han conseguido dar el salto a clubes de relevancia en el país. “Desde mi llegada hace 8 meses, pude ver a Simón y darme cuenta de su potencial. Siempre se destacó en su categoría”, mencionó Martínez.

Su nuevo club

Fundado el 15 de marzo de 1913, el Club Atlético All Boys es un emblema del barrio de Monte Castro, en la Ciudad de Buenos Aires. Conocido principalmente por su destacada trayectoria en el fútbol, All Boys compite actualmente en la Primera Nacional, la segunda división del fútbol argentino. Su estadio, el Islas Malvinas, es testigo de la pasión de su hinchada y de los sueños de jóvenes como Simón, que buscan hacer su camino en un entorno competitivo y exigente.

La incorporación de Simón Rodríguez a las filas del “Blanquinegro” representa un gran paso en su carrera y un motivo de orgullo para toda la comunidad del “Albiverde”. Esta oportunidad no solo confirma su talento, sino que también reafirma la importancia de apostar por el desarrollo juvenil y el esfuerzo constante.

Con el respaldo de su club formador y la experiencia acumulada en múltiples categorías, Simón se prepara para afrontar el desafío de entrenar y competir en un club histórico de Buenos Aires. Las expectativas son altas, y tanto en Río Gallegos como en la capital, se espera ver cómo el joven enganche despliega su potencial y comienza a escribir nuevas páginas en su historia futbolística.