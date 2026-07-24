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Talleres, entre los cuatro mejores del país

El conjunto “albiazul” afrontará desde las 20:30 una de las semifinales del certamen frente a Camioneros de Río Grande, el mejor equipo de la Zona A, en busca de un lugar en la gran definición del campeonato. El encuentro será transmitido en vivo a través del canal oficial de YouTube del Consejo Federal del Fútbol Argentino.

Luego de arribar a Río Grande con la ilusión de representar a Santa Cruz en el Nacional Sub-15, Talleres consiguió el objetivo de meterse entre los cuatro mejores equipos del torneo tras finalizar segundo en la Zona B con seis unidades.

El debut no fue sencillo. El elenco riogalleguense cayó por 4 a 1 frente a Regatas de Rosario, uno de los candidatos al título. Sin embargo, mostró una rápida recuperación con una contundente goleada por 7 a 1 sobre Los Rebeldes de Río Turbio y cerró la fase inicial con un trabajado triunfo por 1 a 0 ante Estrella Austral de Río Grande.

La tabla de posiciones dejó a Regatas como líder con siete puntos, seguido por Talleres con seis, mientras que Los Rebeldes finalizaron con cuatro y Estrella Austral no logró sumar.

Ahora el desafío será aún mayor. En semifinales tendrá enfrente a Camioneros de Río Grande, que dominó la Zona A con puntaje ideal tras sumar nueve unidades. El ganador accederá a la gran final del Torneo Nacional.

Boxing se despidió tras una zona de alto nivel

En el Nacional Sub-13, Boxing Club no pudo avanzar a las instancias decisivas, aunque protagonizó una fase de grupos de alta exigencia frente a equipos de gran nivel competitivo.

El debut fue con derrota por 2 a 1 ante Newell’s Old Boys de Rosario, en un encuentro donde el conjunto santacruceño mostró pasajes de buen juego pese al resultado adverso. Posteriormente cayó 3 a 1 frente a Luz y Fuerza de Río Grande, equipo que finalizaría como líder del grupo.

En la última jornada protagonizó uno de los partidos más atractivos del campeonato. Boxing estuvo muy cerca de despedirse con una victoria, pero terminó cayendo por un ajustado 7 a 6 frente a Comercio de Ushuaia en un verdadero duelo de ida y vuelta.

La Zona A finalizó con Luz y Fuerza como primero con siete puntos, seguido por Comercio de Ushuaia con seis, Newell’s Old Boys de Rosario con cuatro y Boxing Club sin unidades.

Más allá de la eliminación, el equipo “albiverde” sumó una valiosa experiencia nacional enfrentando a instituciones con amplia trayectoria en el futsal argentino y dejando buenas sensaciones durante buena parte de la competencia.

Con Boxing ya fuera de carrera, todas las miradas de Santa Cruz estarán puestas esta noche en Talleres, que buscará seguir haciendo historia y meterse en la final del Torneo Nacional Sub-15 representando a Río Gallegos y a la provincia.

A pesar de la eliminación, los chicos del Boxing sumaron una valiosa experiencia competitiva de cara al futuro.